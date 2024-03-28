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Всеукраїнські дитячі змагання з бейсболу. Кропивницькі "Патріоти" перемогли "Дарницьких тигрів" з Києва
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Всеукраїнські дитячі змагання з бейсболу. Кропивницькі "Патріоти" перемогли "Дарницьких тигрів" з Києва

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У Кропивницькому вперше проводяться бейсбольні змагання на честь дворазового чемпіона Світової серії, американця Бена Зобріста. Змагання поновили після чотирирічної перерви, до того їх організовували в Києві, Львові, Рівному. Цьогоріч учасники – це шість дитячих команд з Києва, Миколаєва та Кропивницького.

Востаннє змагання влаштовували у 2019 році, розповів Суспільному тренер кропивницької команди "Патріоти" Дмитро Лимаренко.

"Було чотири зони, у кожній зоні було по шість команд. Зараз ми маємо шість команд, хотіли б, щоб було вісім, але команда з Сум після останніх подій, обстрілів, вони відмовилися, команда Одеси також".

З шести команд три представляють Київ, дві Кропивницький і одна з Миколаєва. У змаганнях беруть участь гравці до 12 років.

Влаштовує такі змагання громадська організація Асоціація християн спортсменів України. Її керівник Олександр Александров розповів, розпочали цей турнір разом з Беном Зобрістом у 2015 році в місті Рівне.

"Ми вирішили допомогти українському бейсболу розвиватися. Протягом п'яти років проводили його. Зараз це відновлення турніру, для того, щоб у важкий час для нашої країни ми могли все одно популяризувати спорт, залучати дітей, щоб вони відходили трошечки від реалій".

Тренер миколаївської команди Роман Сінкевич вважає, кожен виїзд на змагання дає змогу відпочити його вихованцям від війни.

"Цей турнір поштовх для дітей, тому що наші діти зараз постійно під обстрілами і для них кожен виїзд на змагання – це відпочинок від того, що відбувається у місті".

Гравець кропивницької команди Михайло Сокуренко мріє стати майстром бейсболу.

"Бен Зобріст – відомий бейсболіст і я знаю, що це він захотів зробити цей чемпіонат. І я теж хочу теж стати таким майстром і грати у збірній".

У першій грі кропивницькі "Патріоти" перемогли "Дарницьких тигрів" з Києва – 12:0. Переможці змагань визначаться 30 березня.

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