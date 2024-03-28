Під час війни американець переїхав на Тернопільщину і відкрив бізнес

Крістофер Екслайн американський бізнесмен, який володіє бізнесом у сфері оренди меблів у 26 країнах світу. В жовтні 2022 року Крістофер переїхав з Гонконгу, де головний офіс його компанії, на Тернопільщину до Кременця. Тут під час війни відкрив ще одне представництво своєї міжнародної компанії.

"У лютому 2022 року я сидів в нашому офісі в Гонконгу, як і решта світу, шокований тим, що війна прийшла в Європу знову. Через місяць, як і весь світ, я був в захваті від хоробрості, вміння та героїзму українських військових та звичайних людей. Як суспільство об’єднується, щоб допомогти військам. Для мене було зрозуміло, що Росія не переможе. Так як наша компанія має досвід з відновлення, наша компанія почала шукати контакти і збирати інформацію щодо відбудови країни".

Крістофер розповів Суспільному, що був залучений до відбудови Іраку, Афганістану, Південного Судану, Лівії, Джибуті, Мадагаскару та інших країн.

"Я прийняв рішення з командою, якщо я керував компанією з 31-го поверху будівлі в Гонконзі протягом двох з половиною років під час карантину через Covid-19, то я міг би зробити це з України. Я їду. Я хочу, щоб мої дії говорили за мене".

Крістофер Екслайн. Фото: Суспільне Тернопіль

У жовтні 2022 року він вперше приїхав в Україну. До того жодного разу тут не був, не мав ні родичів, ні друзів і не знав мови. В Україні Крістофер, каже, отримав чимало інвестиційних пропозицій з різних областей, в тому числі з Тернопільської. Так дізнався про невеликі міста такі як Бережани, Чортків, Кременець.

"Вони, як з диснеївського фільму. Я сказав, я хочу, щоб наш бренд був там. І я люблю це місто. Коли стало зрозуміло, що реконструкція займе більше часу, ніж передбачалося, я подумав, що мені потрібно було щось робити і вирішив відкрити магазин у Кременці. Ми перша в Україні компанія з прокату меблів. Але також ми перша компанія в Україні, яка пропонує нульовий відсоток. Ми не використовуємо банки, лише наші особисті кошти. Люди приходять і кажуть, скільки вони готові сплачувати на місяць, ми підписуємо договір і ми доставляємо продукт".

Крістофер Екслайн у Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Крістофер відкрив крамницю у центрі Кременця рік тому. Тут представлена продукція, яку можна взяти в оренду.

"Все, що ви бачите тут — зроблене в Україні. Ми вважаємо, що це важлива частина нашої корпоративної політики і відповідальності — витрачати в Україні наші кошти настільки, наскільки це можливо".

Крамниця в центрі Кременця Фото: Суспільне Тернопіль Крамниця в центрі Кременця Фото: Суспільне Тернопіль Крамниця в центрі Кременця Фото: Суспільне Тернопіль Крамниця в центрі Кременця Фото: Суспільне Тернопіль Крамниця в центрі Кременця Фото: Суспільне Тернопіль Крамниця у центрі Кременця Фото: Суспільне Тернопіль Крістофер Екслайн у своїй крамниці в Кременці Фото: Суспільне Тернопіль

Рік тут менеджеркою працює Наталія Хватишева, яка під час війни переїхала з Харкова до Кременця.

"Дуже велика повага є. Не може бути такого, що він би накричав на нас. Будь-яка проблема може бути вирішена. Будь-яка проблема вирішується в нас з усмішкою. І Крістофер завжди каже: "No problem".

Наталія Хватишева. Фото: Суспільне Тернопіль

Паралельно з управлінням компанією Крістофер волонтерить, їздить на передову та допомагає переселенцям. Американець роздав понад 4000 матраців військовим, переселенцям та людям старшого віку.

Крістофер з військовим вантажить матраци. Фото: Суспільне Тернопіль

Крістофер допомагає військовослужбовцям. Фото: Крістофер Екслайн

"Ці матраци йдуть безпосередньо на фронт. Вони виготовляються для наших хлопців цими дівчатками, з любов’ю", — розповідає Наталія.

Виробництво матраців Фото: Суспільне Тернопіль Виробництво матраців Фото: Суспільне Тернопіль Виробництво матраців Фото: Суспільне Тернопіль

"Тут працюють чудові фахівці. Кожен з них має свою історію, кожного зачепила війна. Ми приходимо сюди щонайменше раз на тиждень, часто два-три рази на тиждень, особливо коли розробляємо новий продукт", — говорить Крістофер Екслайн.

Крістофер Екслайн. Фото: Суспільне Тернопіль

Також підприємець жертвує матраци в дитячі будинки і садочки.

"Він вже досить багато побував у нас, багато спілкувався з дітьми. Надав нам 40 матрасів, 40 подушок, 40 покривал, крісло. Він є частим гостем на святах в садочку. Навіть написав книгу про наших діток, ми всі її читали. Грається з ними постійно. Також він надавав допомогу нашим працівникам, сини яких зараз на війні. І моєму синові також, він зараз знаходиться під Бахмутом", — розповіла директорка закладу дошкільної освіти "Берізка" села Білокриниця Вікторія Альонова.

Вікторія Альонова. Фото: Суспільне Тернопіль

Крістофер Екслайн в дитячому садку. Фото: Суспільне Тернопіль

Після одної з поїздок на передову підприємець почав виготовляти чохли на матраци.

"Я був біля російського кордону, біля Бахмуту, Авдіївки, Запоріжжя і в Дніпрі. Коли я почув, що і військові потребують матраци, я сказав, звичайно. Я особисто привозив військовим матраци, разом з малюнками дітей з Кременця. Один з командирів дав мені фідбек і сказав, що деякі матраци стають мокрі. І я сказав: "О, Боже, дійсно". Тому ми придумали, як я називаю "Тризуб" — це перший чохол для матраців в Україні, який на 100% водонепроникний і на 100% надійний. В польових умовах — це незамінна річ, вона допоможе зберегти чистим та сухим матрац. Я отримав, майбуть, найзворушливіший лист і дзвінок від військового медика з Бахмута, який сказав, що завдяки можливостям цього чохла ми рятуємо життя на медичних точках в Бахмуті".

Військовослужбовці отримали чохли для матраців. Фото: Крістофер Екслайн

Крістофер каже, вже сотні таких чохлів передали військовим і продовжують виготовляти далі. На знак вдячності військові дарують Крісу шеврони, розмальовані гільзи, подарували й прапор.

Дитячі малюнки для захисників України. Фото: Суспільне Тернопіль

Крістофер Екслайн каже, до кінця року планує розширити в Україні бізнес і почати експорт продукції до Євросоюзу.