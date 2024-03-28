Комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів перевірила роботу трьох маршрутів, які курсують у Запоріжжі, зокрема №85, №90 та №99. Виявлені під час моніторингу порушення перевізники мають виправити протягом тижня.

Про це сьогодні, 28 березня, повідомили у Запорізькій міській раді.

Зазначається, що представники комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів провела перевірку роботи маршруток №85, №90 та №99. Основне недотримання, яке виявили під час моніторингу, — завеликий інтервал між рейсами:

"За результатами Актів ми будемо викликати перевізників на засідання комісії щодо надання пояснень: чому такі тривалі інтервали. Максимальний інтервал, мабуть, хвилин 15-30. Ми очікували 40 хвилин, але 99-й маршрут був відсутній на лінії. Та ж ситуація і з 90-м маршрутом. Прочекали годину – з 16.00 до 17.00,", — йдеться у повідомленні.

Виявлені недоліки та порушення перевізники мають виправити протягом п'яти-семи днів.

Звернутися до комісії з проханням про перевірку маршрутного таксі можна через контакт-центр "15-80" або безпосередньо на адресу Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міськради.

Що відомо про перевірку автобусних маршрутів у Запоріжжі

13 березня 2024 року повідомили, що комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів перевірила роботу маршруток №14, №54, №58, №67, №70, №75, №89 та №96;

6 березня 2024 року стало відомо, що комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів перевірила роботу маршруток №67, №80 та №89;

Наприкінці січня 2024 року комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів опрацювала понад 400 скарг від містян. Після проведених перевірок була пропозиція розірвати договори з двома перевізниками;

У листопаді 2023 року в Запоріжжі створили комісію для перевірки технічного стану транспортних засобів та обслуговування міських автобусів. До її складу увійшли представники міськради, декількох ГО, правоохоронці та КП "Муніципальна варта".

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