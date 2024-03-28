У Кобеляцькій громаді частина депутатів ухвалила рішення про усунення з посад заступниці голови Олени Стаднікової та секретаря міської ради Василя Фещенка. На їхню думку, рішення незаконне, бо в голосуванні брали участь двоє депутатів, яких позбавили повноважень. Новообраний секретар Василь Кіптілий Суспільному сказав, що рішення ухвалено з дотриманням законів, а депутати чинні.

У Кобеляцькій міській раді 27 березня частина депутатів зібрали сесію. Вирішували питання, зокрема, про припинення повноважень секретаря та заступниці голови громади.

"Виконувач повноваження міського голови Василь Васильович Фещенко тривалий час не збирав сесію, чи хоч пленарне засідання. У нас вже з кінця року не розглядались земельні питання, хоча по регламенту у нас не рідше ніж раз на місяць повинні розглядатись земельні питання. Розглянули питання щодо недовіри міському голові, обрання секретаря", — розповів депутат Кобеляцької міської ради Василь Кіптілий.

Приміщення Кобеляцької міської ради, де частина депутатів відкликала заступницю голови та секретаря міської ради з посад. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

За словами Василя Кіптілого, серед претензій до роботи секретаря, зокрема, ― одноосібне призначення старости, відсутність звернення до облради, аби лишити у комунальній власності адміністративну будівлю, також він не розпочав конкурс на посаду директора лікарні. Заступниця голови, за словами Василя Кіптілого, не в повній мірі виконує свої обов’язки, забороняє надавати інформацію депутатам, а також втручається у роботу комунальних підприємств.

"Як вони мені сказали в усній формі, що "до вас особисто ніяких претензій немає, це просто політична гра"", — продовжив секретар Кобеляцької міської ради Василь Фещенко.

За словами секретаря, звернення від депутатів із вимогою про скликання сесії зареєстрували зранку 26 березня.

Секретар Кобеляцької міської ради Василь Фещенко. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"Звернулося девʼять депутатів про термінове скликання третього пленарного засідання 42-ї сесії. На даний момент у нас сесія 42-га не закрита. Відбулося два пленарних засідання, про третє оголошувати маю тільки я, виконувач обовʼязків міського голови", — додав Василь Фещенко.

За словами Василя Фещенка, депутати влаштували засідання самостійно. Були присутні 14 обранців із 26. Це більшість, яка могла б ухвалювати рішення.

"Це кворум, в принципі. Але за єдиним нюансом: із цих 14 двоє відкликані партією "Наш край", які не мають повноважень уже бути депутатами. Всі рішення, які ухвалювалися, були незаконні. Зібрання нелегітимне", — продовжила заступниця голови Кобеляцької міської ради Олена Стаднікова.

Заступниця голови Кобеляцької міської ради Олена Стаднікова. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"Це неправда, депутатів ніхто не викликав у ТВК, хоча ТВК планували зібрати, зібрались лише шість членів ТВК, комісія не була проведена", — розповів депутат Кобеляцької міської ради Василь Кіптілий.

Нині, за словами Василя Кіптілого, частина депутатів планує узаконити рішення у державного реєстратора.

Зал засідань, де частина депутатів ухвалили рішення про усунення з посад заступниці та секретаря Кобеляцької міської ради. Суспільне Полтава

"Ходили до нашого реєстратора, сказали, що конфлікт інтересів. Зверталися ще в одну раду ― сказали, що також виникають питання", — розповів депутат Кобеляцької міської ради Василь Кіптілий.

"Коли були працівники поліції, ті кажуть: "Ми– влада", ми кажемо, що ми. Ми показали всі документи, і вони сказали, що ми легітимні, ми працюємо", — розповіла заступниця голови Кобеляцької міської ради Олена Стаднікова.

Місто Кобеляки. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

За словами Олени Стаднікової, якщо рішення депутатів затвердить реєстратор, його зможуть оскаржити у суді.

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