У Львові дорослі зможуть безкоштовно отримувати ліки від СМА

У Львові розширили міську програму забезпечення ліками дітей зі спінальною м'язовою атрофією. Тепер таку допомогу зможуть безкоштовно отримати і дорослі.
Зміни до програми ухвалили на сесії. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Марти Матюшко, зараз у Львівській громаді проживає одна доросла людина, яка має СМА 2 типу.
"Програма забезпечення лікарськими засобами дітей зі спінальною м’язовою атрофією є вкрай потрібною. Але також важливо розширити дію цієї програми не лише на дітей, а й на дорослих, оскільки у нашій громаді є дорослий пацієнт, який потребує таких дороговартісних медичних препаратів", — каже Марта Матюшко.
Тепер пацієнт зможе отримати ліки за цією програмою безкоштовно.
Що відомо
- Спінальна м'язова атрофія — це захворювання, яке є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей.
- У хворих на СМА моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть, що призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії. Це поступовий, але незворотній процес, що означає втрату можливості рухатися, а з часом — дихати.
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