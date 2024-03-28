У Львові дорослі зможуть безкоштовно отримувати ліки від СМА

У Львові розширили міську програму забезпечення ліками дітей зі спінальною м'язовою атрофією. Тепер таку допомогу зможуть безкоштовно отримати і дорослі.

Зміни до програми ухвалили на сесії. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Марти Матюшко, зараз у Львівській громаді проживає одна доросла людина, яка має СМА 2 типу.

"Програма забезпечення лікарськими засобами дітей зі спінальною м’язовою атрофією є вкрай потрібною. Але також важливо розширити дію цієї програми не лише на дітей, а й на дорослих, оскільки у нашій громаді є дорослий пацієнт, який потребує таких дороговартісних медичних препаратів", — каже Марта Матюшко.

Тепер пацієнт зможе отримати ліки за цією програмою безкоштовно.

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