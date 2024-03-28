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Німеччина продовжить допомагати відбудовувати Київщину: пріоритетні проєкти
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Німеччина продовжить допомагати відбудовувати Київщину: пріоритетні проєкти

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Мартін Єгер
Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Фото: КОВА

Німеччина продовжить допомагати Київщині під час відбудови регіону після деокупації.

Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко після зустрічі з Послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером.

У червні в Берліні відбудеться конференція з відновлення України. На цій також будуть озвучені потреби Київщини у подальших проєктах з відбудови.

Кравченко звернувся до посла з проханням сприяти збільшенню систем ППО, підтримати мобільні вогневі групи автівками та іншим необхідним оснащенням.

Ще одне питання — належна реабілітація військових та цивільних. На Київщині планують створити міжнародний реабілітаційний центр, який потребує значних інвестицій.

"Формуємо мультидонорську платформу за участі благодійників, урядових та неурядових організацій зі всього світу під егідою американського благодійника Делла Лоя Хансена. Запросив долучитися Німеччину", — сказав посадовець.

Також він додав, що регіон потребує допомоги німецьких партнерів з облаштуванням укриттів та поповненням парку шкільних автобусів.

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