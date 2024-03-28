На Кіровоградщині половина з восьми тисяч очікуваних учасників національного мультипредметного тесту зареєструвалися для його проходження. Реєстрація розпочалася 14 березня, триватиме по 11 квітня. В області для допомоги учасникам тестування створили три консультаційні пункти.

Цьогоріч реєструватися можна і за допомогою застосунку "Дія", розповіла Суспільному представниця Одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко.

У Кропивницькому консультаційний пункт з реєстрації на мультипредметний тест працює в Центральноукраїнському національному технічному університеті. Окрім Кропивницького, на Кіровоградщині отримати допомогу в реєстрації на мультитест можна в Олександрії та Голованівську. З початку реєстрації 14 березня в області зареєструвалися 4299 людей. Ста трьом документи повернули на доопрацювання, сказала Ліна Бутенко.

"Якщо дані учасника надіслані в обробку, регіональний центр може зареєструвати учасника або надати рекомендації, щоб виправити помилки, наприклад, вступник надав не ту довідку, треба через п'ять-сім днів звернутися до свого персонального кабінету і дивитися, які поради дає регіональний центр або ж учасник вже зареєстрований і можете надрукувати сертифікат, сертифікат – це результат успішної реєстрації".

За словами Ліни Бутенко, до 15 квітня учасники можуть змінити деякі дані у своїх персональних кабінетах.

"Можна змінити четвертий предмет за вибором, якщо передумали його складати. Місце складання та якщо учасник з поважних причин не може взяти участь в основній сесії, то можна дозавантажити документ, щоб взяти участь в додатковій сесії".

За словами представниці Одеського центру оцінювання якості освіти, цьогоріч четвертим предметом учасники найбільше обрали англійську мову — майже півтори тисячі людей. Біологію — тисяча вступників і понад 700 учасників обрали географію. Найменше обрали французьку мову – це двоє людей, іспанську — одна людина і німецьку – семеро.

Відповідальна пункту в Центральноукраїнському національному технічному університеті Світлана Дейкун сказала, мета цього пункту надати консультації майбутнім учасникам з приводу створення персонального кабінету.

На думку студента коледжу Ігоря Хаяна, зареєструватися в особистому кабінеті легко.

"Можна було б і самому це зробити, але з підказками викладачів стало набагато легше. При реєстрації треба бути дуже уважним і правильно заповнювати інформацію про вступника".

Національний мультипредметний тест відбудеться з 14 травня по 25 червня.

У цьому році вступники складатимуть три обов’язкові предмети – українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови: англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години й 20 хвилин перерви.