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У КМДА розповіли про кількість об'єктів культурної спадщини в столиці
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У КМДА розповіли про кількість об'єктів культурної спадщини в столиці

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місто Київ
Місто Київ. Фото: Pixabay (ілюстративне)

Протягом минулого року в Києві розробили та уклали охоронні договори на 170 об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За 2023 рік фахівці профільного департаменту обстежили 346 об'єктів культурної спадщини. Зокрема, вручили 95 приписів щодо усунення виявлених порушень власникам будівель.

Також провели археологічні розкопки для верифікації попередніх наукових досліджень пам'ятки місцевого значення "Фундаменти Богоявленського собору".

"Виявлені залишки фундаментів собору законсервували відповідно до затвердженої методики тимчасової консервації. Тривають лабораторні дослідження зразків будівельного розчину й цегли мурованої кладки собору", — зазначила Старостенко.

У столиці наразі налічується 3 731 об'єкт культурної спадщини, 348 — національного значення, 2 105 — місцевого значення, 1 278 — щойно виявлених об'єктів.

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