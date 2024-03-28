Нічна атака дронами по Запоріжжю: фоторепортаж з місця події

Вночі, 28 березня, Запоріжжя атакували російські безпілотники, попередньо типу «Shahed». Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста – Заводському, Комунарському та Шевченківському. Дві людини дістали поранень.

Як зараз виглядають будинки мешканців після ракетної атаки російських військових – фоторепортаж Суспільного.

За інформацією ДСНС в одному із житлових районів міста через уламки російських БПЛА сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 50 кв.м. Пожежа сталася у будинку запоріжанки Тетяни Шабатюк. Жінці довелося гасити її через розбите вікно — двері внаслідок вибуху заклинило.

Як виглядає будинок Тетяни Шабатюк після атаки дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя/Олена Лисенко

На місці літньої кухні, сараю, літнього душу та туалету тепер вирва, яка утворилася внаслідок атаки російських безпілотників, попередньо типу «Shahed».

Як виглядає подвір'я Тетяни Шабатюк після нічної атаки дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Також внаслідок нічної російської атаки дронами були пошкоджені ще чотири сусідні будинки.

Осколок, ймовірно російського безпілотника, який застряг у холодильнику внаслідок нічної атаки. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Зруйновані будинки внаслідок нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Зруйнований будинок внаслідок нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Як виглядають подвір'я одного з районів міста внаслідок нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Волонтерські організацій працюють на місці нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Комунальні служби допомагають розбирати завали та долати наслідки нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Зруйнований будинок внаслідок нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя Жителі одного з районів міста біля своїх пошкоджених будинків внаслідок нічної атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року Фото: Суспільне Запоріжжжя

На подвір'ях цих будинків розкидані особисті речі мешканців.

Розкидані фотографії на подвір'ї одного з будинків, який був пошкоджений внаслідок нічної атаки дронів армії РФ. Запоріжжя 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя/Олена Лисенко

Чекають на господарів у зруйнованих будинках або поруч із ними домашні улюбленці.

Собака чекає на господаря біля зруйнованого будинку після нічної атаки дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя/Олена Лисенко

Кіт чекає на господаря у напівзруйнованому будинку після нічної атаки дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя/Олена Лисенко

В іншому районі Запоріжжя рятувальники займання сталося у житлового будинку на площі 15 кв.м. Ще два сусідніх пошкоджено. Зруйновано будинок Ніни Юдаєвої.

Як виглядає будинок Ніни Юдаєвої після нічної атаки дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року.

Поки служби допомагають розбирати завали. Жінка намагалася зібрати вцілілі речі.

Ніна Юдаєва збирає вцілілі речі у зруйнованому будинку внаслідок атаки російських дронів. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя/Олена Лисенко

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