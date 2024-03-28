У Баштанському районі Миколаївської області відбувається механізоване розмінування земель сільськогосподарського призначення. Станом на 28 березня працює чотири машини, якими керують сапери-оператори на безпечній відстані за допомогою пультів управління.

Кореспонденти Суспільного дізнавались деталі і особливості розмінування регіону.

За допомогою спеціального пульта управління сапер-оператор Олександр Федірко керує машиною механізованого розмінування. Говорить, перебуває на безпечній відстані у разі виявлення вибухівки.

"Користуємося машиною МВ-10, яка керується за допомогою пульта. Оператор може керувати на відстані від 50 метрів до більше ніж 300 метрів. Він повинен бачити сам інструмент, в якому він положенні, щоб більш правильно робити обробку ґрунту. Плюси в тому, що я та мої колеги постійно знаходимося на безпечній відстані від самої машини", — каже він.

Сапер-оператор Олександр Федірко. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Корпус та конструкція машини здатні витримати до десяти кілограмів вибухівки з мінімальними ушкодженнями, розповідає начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік.

"Машина обладнана подвійним інструментом, попереду йдуть молотки, які розбивають ґрунт та вибухонебезпечні предмети й приводять їх до детонації. За ними йдуть леза, які викидають на поверхню все те, що машина розбила: всі уламки або нерозкриті вибухонебезпечні предмети", — говорить Стрік.

Машина, якою користуються працівники служби ДСНС для розмінування Миколаївщини. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Начальник відділення механізованого розмінування розповідає, приблизно за п'ять годин роботи машина може обстежити близько пів гектара.

"Це ще залежить від типу ґрунту, рослинності та на якій глибині буде проходити обстеження. На цій території ми знаходили артилерійські снаряди різних калібрів, також мінометні міни, наші колеги знаходили протитанкові міни та протипіхотні міни ОЗМ", — каже чоловік.

Начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Після розмінування території машиною, сапери за допомогою металошукачів здійснюють ручне обстеження, говорить Артем Стрік.

"Також, коли машина пройшла, люди ходять з металодетекторами, шукають уламки, нерозбиті вибухонебезпечні предмети у ґрунті. Машина забезпечує безпеку особового складу, оскільки оператор знаходиться позаду машини не менше 50 метрів, усі інші — 200-250 метрів. Це суттєво зменшує ризики для життя та здоров’я саперів", — пояснює Артем.

Приладдя для розмінування. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Поле у 92 гектари фахівці механізовано розміновують вже четвертий тиждень, детально обстежують кожен метр, розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.

"Вибухонебезпечні предмети знаходимо практично кожен день: це як протипіхотні міни, так і протитанкові міни. Загальна площа поля близько 92 гектарів, за чотири тижні опрацювали близько 13 гектарів. Ручним способом сапери можуть опрацювати близько одного гектара, ми можемо за день опрацювати пів гектара, але це набагато безпечніше", — зазначає розмінувальник.

Розмінування ділянки. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Загалом орієнтовна площа територій області, яка потребує обстеження на наявність мін та снарядів, станом на 28 березня становить 256 тисяч гектарів.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.