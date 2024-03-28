Військовослужбовець із Закарпаття Констянтин Кашула став капітаном першої в Україні футбольної команди людей з інвалідністю. Гравці цієї команди — ветерани російсько-української війни, яким через важкі поранення на фронті ампутували кінцівки.

Констянтин Кашула добровольцем долучився до лав ЗСУ у вересні 2022 року. Був бійцем 5-ї окремої штурмової Київської бригади. А в лютому 2023 року отримав важке поранення.

"Поранення я отримав 11 лютого 2023 року під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Прилетіла 120-та міна, мені осколком поранило нижню кінцівку. У Дружківці її намагалися врятувати. Потрапивши в Дніпро, я сам зрозумів, що вона відмирає. Покликав лікаря, він подивився і сказав, що вже нема, що там рятувати, тому або життя, або кінцівка", — згадує Констянтин Кашула.

Констянтин Кашула. Фото: Констянтин Кашула

Під час лікування в реабілітаційному центрі почав займатися гольфом, а згодом — футболом. У вересні 2023 року став капітаном футбольної команди людей з інвалідності клубу "Покрова".

"Спочатку було дуже важко, тому що треба було їздити по реабілітаційних центрах, по госпіталях. Хлопцям говорити та сказати, що таке може бути, що після ампутації можна займатися і надалі футболом на вищому рівні. І ми так доїздилися, що вже є учасниками Чемпіонату Польщі як перша команда від України, яка представляє її в Польщі, в одному з найсильніших чемпіонатів світу. І наша команда складається з 20 гравців уже. 80% складається з військовослужбовців, а 20% — це люди, які пережили рак чи отримали травми на роботі", — розповідає ветеран.

Констянтин Кашула. Фото: Констянтин Кашула

"Адаптуватися, на мою думку, військовим найкраще через спорт. Тому що, коли ти займаєшся спортом, то забуваєш про жахіття війни, які ти побачив, пройшов. І ти фокусуєшся на спорті, щоб досягнути вищих результатів, щоб себе проявити десь. А не лежати в шпиталі і думати знову про війну, що там хлопці, як вони. На мою думку, це найкраща реабілітація, яка може бути", — додає капітан футбольної команди Констянтин Кашула.

Закарпатець став капітаном футбольної команди з військових. Фото: Констянтин Кашула

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