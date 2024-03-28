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У посадовця Київської митниці знайшли необґрунтовані активи на понад 8,6 млн грн
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У посадовця Київської митниці знайшли необґрунтовані активи на понад 8,6 млн грн

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до керівника одного з секторів Київської митниці про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Йдеться про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення "Фастів" митного поста "Південний" Київської митниці. Сума — понад 8,6 млн грн, які планують стягнути в дохід держави (цивільна конфіскація).

Матір посадовця у квітні 2023 року придбала житловий будинок і шість земельних ділянок в передмісті Києва. Вона видала доручення сину та його дружині на представництво з усіх питань.

Правоохоронці встановили, що матір посадовця не могла законно набути ці об'єкти нерухомості. Сам посадовець працює на посадах державної служби понад 25 років і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, теж не володіли законними доходами і активами для придбання.

Крім того встановлено, що активи використовує саме посадовець і його дружина. Це може вказувати на те, що матір набула їх у власність за дорученням посадовця.

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і стягнення їх з посадовця та його матері в дохід держави. Наразі на це майно накладений арешт.

Про результати розгляду цивільної справи обіцяють повідомити додатково.

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