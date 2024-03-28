Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 43-річного житомирянина, в якого стріляли вранці 27 березня на Польовій у Житомирі. У підозрюваного вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Про це в коментарі Суспільному розповіла пресофіцерка поліції Житомирщини Наталія Тимчук.

За її словами, для встановлення та затримання причетного, який міг рухатися автомобілем, в дію ввели спеціальну поліцейську операцію, про яку також поінформували поліцейських з сусідніх областей.

"Оперативники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Житомирській області та регіонального управління стратегічних розслідувань Нацполіції збирали та опрацьовували інформацію. Правоохоронці встановили, що водій міг перебувати у Попільнянській громаді. Саме там вони виявили транспортний засіб "Hyundai Santa FE" і за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали підозрюваного — ним виявився 40-річний житель смт Попільня. З автомобіля вилучили речові докази, які можуть свідчити про причетність чоловіка до події", — розповіла Наталія Тимчук.

Також, з її слів, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманого та в інших приміщеннях, до яких він має стосунок. У результаті вилучили зброю та боєприпаси, серед яких понад 1000 патронів різного калібру, постріли до гранатомета, міни та інше.

Під час обшуків у затриманого поліцейські вилучили арсенал зброї, Житомирщина, березень 2024 року. Поліція Житомирщини

Під час обшуків у затриманого поліцейські вилучили арсенал зброї, Житомирщина, березень 2024 року. Поліція Житомирщини

Під час обшуків у затриманого поліцейські вилучили арсенал зброї, Житомирщина, березень 2024 року. Поліція Житомирщини

28 березня слідчі повідомили чоловікові про підозру в учиненні умисного вбивства та незаконному поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Раніше Суспільне повідомляло, що зранку 27 березня у Житомирі на Польовій сталася стрілянина, під час якої поранили 43-річного житомирянина. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що це не перший напад на їхнього сусіда — раніше на чоловіка напали і побили.

Вночі 28 березня поранений чоловік помер у лікарні.

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