Сьогодні, 28 березня, польські фермери на період Великодніх свят розблокували пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" для вантажівок. Таким чином, страйкарі продовжують блокаду двох пунктів пропуску: "Ягодин" і "Рава-Руська".

Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, станом на ранок, 28 березня, близько 100 вантажівок очікували на перетин кордону в бік України на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Перед розблокуванням польські фермери декілька разів змінювали інформацію про тривалість протесту.

"Близько 10 години ми отримали від польських колег інформацію, що на час Великодніх днів польські фермери вирішили тимчасово розблокувати цей напрямок і практично до другого числа (квітня, — ред) вони обіцяли не блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Фактично, це таке тимчасове розблокування цього напрямку. Найімовірніше, що другого числа вони поновлять свої дії", — каже Андрій Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, наразі залишаються заблокованими найбільші напрямки, які обирали водії вантажівок — "Ягодин" і "Рава-Руська".

"З 9 лютого, коли польські фермери почали блокувати кордон з Україною, вони здійснювали свої дії на шести напрямках. Нещодавно розблокували три. Це пункти пропуску "Краківець", "Шегині" і "Устилуг". Тепер фактично заблоковані два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". Примітно, що на цих напрямках вже довгий час польські фермери взагалі не пропускають вантажівок, які слідують з України в Польщу. Там нульові показники", — говорить Андрій Демченко.

За його словами, рух для інших категорій транспорту залишається необмеженим на всіх пунктах пропуску. При цьому фіксують черги через Великодні свята.

"За останні дні ми бачимо таке певне навантаження на ПП "Шегині" і "Краківець", натомість такі пункти пропуску як "Рава-Руська", "Угринів", "Смільниця", "Грушів" менш завантажені, не мають черг. До прикладу, вчора на вечір у "Шегинях" в чергах стояло 130 легкових автомобілів, всі інші пункти пропуску сусідні залишалися порожніми, вільними. Тому рекомендуємо цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску", — додає Андрій Демченко.

Інформацію про завантаженість пунктів пропуску можна знайти на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. За словами Демченка, там оновлюють інформацію кожні три години.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.