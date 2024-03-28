В Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та членів їхніх родин "Поверни мене з війни". Для участі у заняттях вже зареєструвалося 15 людей.

Танцювально-реабілітаційні заняття проводять професійні танцюристи Віталій Ерфан та Вікторія Запрудська. Започаткувала проєкт ГО "Волонтери Закарпаття".

"Цей проєкт виникав уже не перший день. Ми розробляли його з нашими тренерами Віталієм Ерфаном та Вікторією Запрудською. Мета — реабілітувати та повернути військовослужбовців з війни", — розповіла керівниця ГО "Волонтери Закарпаття" Власта Рейпаші.

Участь в проєкті беруть військові, які проходять реабілітацію, ветерани та члени їхніх родин. Заняття для них безкоштовні.

Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

"Ми давно, так би мовити, викохували цю ідею. Щоб професійний спортивний дивізіон мав можливість долучитися до нашої перемоги майбутньої та вкласти душу в цей проєкт для того, щоб ми могли психологічно реабілітувати наших захисників", — каже тренер проєкту Віталій Ерфан.

Оксана Лазур, дружина військового, на тренування прийшла вперше. Каже, зробила це для себе.

"Усі ми стараємося опікуватися родинами і всі ми намагаємося якусь користь приносити чи волонтерством, чи якимись іншими справами і на себе залишається дуже мало часу", — розповідає Оксана Лазур.

Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

"Наразі ми розпочали із повільного англійського вальсу. Це найпростіші перші кроки так, як ми вчимо й дітей. Це є певна методика, певне положення по якому ми рухаємося. Ми спробували цей підхід до наших військових. Маю надію, що за певний період часу ми покажемо гарний результат", — додає Віталій Ерфан.

На проєкт учасники можуть приходити зі своєю парою. Для тих, хто захоче долучитися, але не матиме пари — тренери підберуть партнерів серед танцівників-волонтерів.

Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

"Партнерки — це дівчата, які є нашими учнями, танцюють в хобі групах, танцюють в спортивних групах. Це прискорить саме вивчення військовими цих танців, тому що досвідчена партнерка або партнер, зможуть набагато швидше розвинути це", — зазначає тренерка проєкту Вікторія Запрудська.

Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Набір учасників на проєкт "Поверни мене з війни" триває. Охочі можуть звернутися у ГО "Волонтери Закарпаття".

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads