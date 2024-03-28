В Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та членів їхніх родин "Поверни мене з війни". Для участі у заняттях вже зареєструвалося 15 людей.
Танцювально-реабілітаційні заняття проводять професійні танцюристи Віталій Ерфан та Вікторія Запрудська. Започаткувала проєкт ГО "Волонтери Закарпаття".
"Цей проєкт виникав уже не перший день. Ми розробляли його з нашими тренерами Віталієм Ерфаном та Вікторією Запрудською. Мета — реабілітувати та повернути військовослужбовців з війни", — розповіла керівниця ГО "Волонтери Закарпаття" Власта Рейпаші.
Участь в проєкті беруть військові, які проходять реабілітацію, ветерани та члени їхніх родин. Заняття для них безкоштовні.
"Ми давно, так би мовити, викохували цю ідею. Щоб професійний спортивний дивізіон мав можливість долучитися до нашої перемоги майбутньої та вкласти душу в цей проєкт для того, щоб ми могли психологічно реабілітувати наших захисників", — каже тренер проєкту Віталій Ерфан.
Оксана Лазур, дружина військового, на тренування прийшла вперше. Каже, зробила це для себе.
"Усі ми стараємося опікуватися родинами і всі ми намагаємося якусь користь приносити чи волонтерством, чи якимись іншими справами і на себе залишається дуже мало часу", — розповідає Оксана Лазур.
"Наразі ми розпочали із повільного англійського вальсу. Це найпростіші перші кроки так, як ми вчимо й дітей. Це є певна методика, певне положення по якому ми рухаємося. Ми спробували цей підхід до наших військових. Маю надію, що за певний період часу ми покажемо гарний результат", — додає Віталій Ерфан.
На проєкт учасники можуть приходити зі своєю парою. Для тих, хто захоче долучитися, але не матиме пари — тренери підберуть партнерів серед танцівників-волонтерів.
"Партнерки — це дівчата, які є нашими учнями, танцюють в хобі групах, танцюють в спортивних групах. Це прискорить саме вивчення військовими цих танців, тому що досвідчена партнерка або партнер, зможуть набагато швидше розвинути це", — зазначає тренерка проєкту Вікторія Запрудська.
Набір учасників на проєкт "Поверни мене з війни" триває. Охочі можуть звернутися у ГО "Волонтери Закарпаття".
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