НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Поверни мене з війни": в Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин
ЗСУРеабілітаціяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Поверни мене з війни": в Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та членів їхніх родин "Поверни мене з війни". Для участі у заняттях вже зареєструвалося 15 людей.

Танцювально-реабілітаційні заняття проводять професійні танцюристи Віталій Ерфан та Вікторія Запрудська. Започаткувала проєкт ГО "Волонтери Закарпаття".

"Цей проєкт виникав уже не перший день. Ми розробляли його з нашими тренерами Віталієм Ерфаном та Вікторією Запрудською. Мета — реабілітувати та повернути військовослужбовців з війни", — розповіла керівниця ГО "Волонтери Закарпаття" Власта Рейпаші.

Участь в проєкті беруть військові, які проходять реабілітацію, ветерани та члени їхніх родин. Заняття для них безкоштовні.

"Поверни мене з війни": в Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин
Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Ми давно, так би мовити, викохували цю ідею. Щоб професійний спортивний дивізіон мав можливість долучитися до нашої перемоги майбутньої та вкласти душу в цей проєкт для того, щоб ми могли психологічно реабілітувати наших захисників", — каже тренер проєкту Віталій Ерфан.

Оксана Лазур, дружина військового, на тренування прийшла вперше. Каже, зробила це для себе.

"Усі ми стараємося опікуватися родинами і всі ми намагаємося якусь користь приносити чи волонтерством, чи якимись іншими справами і на себе залишається дуже мало часу", — розповідає Оксана Лазур.
"Поверни мене з війни": в Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин
Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Наразі ми розпочали із повільного англійського вальсу. Це найпростіші перші кроки так, як ми вчимо й дітей. Це є певна методика, певне положення по якому ми рухаємося. Ми спробували цей підхід до наших військових. Маю надію, що за певний період часу ми покажемо гарний результат", — додає Віталій Ерфан.

На проєкт учасники можуть приходити зі своєю парою. Для тих, хто захоче долучитися, але не матиме пари — тренери підберуть партнерів серед танцівників-волонтерів.

"Поверни мене з війни": в Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин
Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Партнерки — це дівчата, які є нашими учнями, танцюють в хобі групах, танцюють в спортивних групах. Це прискорить саме вивчення військовими цих танців, тому що досвідчена партнерка або партнер, зможуть набагато швидше розвинути це", — зазначає тренерка проєкту Вікторія Запрудська.
"Поверни мене з війни": в Ужгороді проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин
Танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин, м. Ужгород, 28 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Набір учасників на проєкт "Поверни мене з війни" триває. Охочі можуть звернутися у ГО "Волонтери Закарпаття".

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові
Протягом доби на фронті відбулось понад 60 бойових зіткнень — Генштаб
Загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк
На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк
Сили оборони відбили дві атаки армії РФ на Оріхівському напрямку
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
Херсон, Артем Рудаков, врятував поранених
Став свідком російського обстрілу та врятував поранених херсонців. Історія бійця тероборони
На початок