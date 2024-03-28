29 березня у Херсоні проведуть спецпоказ документального фільму "Він Теж: Історії українських чоловіків, скривджених росіянами". Стрічку, яка розповідає про знущання з людей у херсонських катівнях, створила команда "Слідства.Інфо".

Про це йдеться на сайті "Слідство.Інфо".

Під час презентації фільму, яка відбулась 27 березня, його авторка Яна Корнійчук розповіла, що давно хотіли розслідувати цей вид воєнного злочину.

"Про сексуальне насильство говорять неохоче, але саме про сексуальне насильство щодо чоловіків говорять найменше. З іншого боку, — це один з найбільш жорстоких видів злочинів. Я дякую чоловікам, які погодилися розказати свою історію. Без них нічого не вийшло б", — сказала Яна.

Місце де катували людей в ІТТ у Херсоні. Фото: Суспільне Херсон

У фільмі історії чотирьох чоловіків, які наважилися розповісти про свій досвід утримання у херсонських катівнях. Люди, які пережили буквально жахіття, відрефлексували цей досвід і поділилися ним, щоб весь світ знав, що таке Росія, йдеться в дописі "Слідства.Інфо".

Один з героїв стрічки — херсонський священник Сергій Чудинович. Раніше він розповів власну історію на своїй сторінці у Facebook, тепер поділився із широким загалом.

" Мене били по ногах, душили, я не знав, що мені робити. Зв'язали мені руки за спиною скотчем, коли попросив води, то дали трохи горілки. Спирт випарувався і я знову не міг говорити. Потім дали в руки потримати дубинку, якою били, і сказали, що зґвалтують нею. За кожне мовчання вони продовжували бити, душити. Це було дуже страшно", — розповідав священник у квітні 2022 року, коли йому вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію.

Сергій Чудинович, священник. Фото: Сергій Чудинович/Facebook

Як повідомляє "Слідство.Інфо", з початку повномасштабної війни прокурори зафіксували 280 фактів сексуального насильства проти українців, яке вчиняли військові російської армії. Серед них 101 випадок сексуального насильства щодо чоловіків. Це зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими.

Один з доказів знущать над херсонцями у підвалі приміщення обласної поліції. Фото: поліція Херсонської області/Facebook

"Цей фільм найстрашніший, до якого я була причетна як співавторка. Ця тема табуйована суспільством. Я щиро вдячна, що ми знайшли чотирьох чоловіків, які розказали цю історію. Вони зараз працюють з психотерапевтами. Нам вдалося встановити причетних до злочину росіян і навіть поговорити з ними. Ми зібралися тут для того, щоб всі знали про ці злочини не тільки в Україні, а й у світі», — сказала на презентації фільму виконавча директорка "Слідства.Інфо" Анна Бабінець.

Для того, щоб побачити фільм у Херсоні 29 березня, команда ""Слідства.Інфо" просить всіх охочих зареєструватись за посиланням. Час проведення спецпоказу відомий — 13:00.

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