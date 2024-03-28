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Конфлікт водіїв біля McDonald’s у Полтаві: чому перенесли судове засідання
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Конфлікт водіїв біля McDonald’s у Полтаві: чому перенесли судове засідання

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Суд у справі бійки біля Макдональдса у Полтаві
Адвокат обвинуваченого і Юрій Ртіщев. Суспільне Полтава

28 березня в Октябрському райсуді Полтави мало відбутись підготовче засідання у справі щодо сутички між водіями "Hyundai Palisade" Юрієм Ртіщевим та "Volkswagen Golf" Дмитром Скибою. Судове засідання відклали через неявку потерпілого та через відсутність належного підтвердження причин цього.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Конфлікт стався біля закладу харчування "McDonald’s" у Полтаві 18 листопада 2023-го. За інформацією, яку раніше надавав речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, обвинувачений Юрій Ртіщев намагався проїхати поза чергою на McDrive. У результаті чого виник конфлікт з водієм іншої автівки. 63-річний чоловік вдарив водія Дмитра Скибу по обличчю. Після чого намагався на нього наїхати.

Конфлікт водіїв біля McDonald’s у Полтаві: судове засідання
Октябрський районний суд в м. Полтава. Суспільне Полтава

За словами обвинуваченого, сутичка виникла через конфліктну ситуацію дорогою до закладу харчування.

"Я під’їжджаю, зупиняюсь, його пропускаю. Він проїжджає, зупиняється, відкриває вікно і починає махати руками. Молода людина, як виявилось, 30-річний. Мені 63 роки, і розмовляє зі мною нецензурною лексикою. Звичайно, в мене є почуття власної гідності. Я виходжу, він сидить, і я його так через вікно долонею легенько шльопнув по щоці лівою рукою. Сів у машину і сиджу. Не чув тих криків. Виявилось, він мене позаду підпер. Тільки виїжджати – удар в задні двері ногою, потім я побачив. Це напад на мене. Він стрибає на машину, кричить",розповів обвинувачений.

Конфлікт водіїв біля McDonald’s у Полтаві: чому перенесли судове засідання
Адвокат обвинуваченого виступає у суді. Суспільне Полтава

Юрій Ртіщев – директор ТОВ "Завод гірничого машинобудування і сервісу", що у Мирнограді Донецької області. Сам чоловік із сім’єю проживає у Києві. Потерпілий Дмитро Скиба, як розповів обвинувачений, є прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури.

"Через два місяці приїхала поліція. Я авто виставив на продаж, це мого сина машина. Машину забрали на штрафмайданчик, арештовують майно. Я йтиму до кінця. Гідність моя розтоптана. Я не дозволю так зі мною себе поводити", - прокоментував ситуацію Юрій Ртіщев.

Наступне судове засідання призначили на 29 травня.

Справу розслідують за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – "Хуліганство". Санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

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