Волонтери громадської організації "Світлячки благо" роздали 150 гуманітарних наборів в селах Іллінівської громади Донецької області. Допомогу отримали пенсіонери та люди з інвалідністю. Пральний порошок, мило, підгузки та інші гігієні засоби для людей зібрав БФ "Razom for Ukraine".

Гуманітарну допомогу для людей з інвалідністю видали в Іллінівській громаді, що на Донеччині, волонтери ГО "Світлячки благо". За набором хімії та засобів гігієни прийшла місцева жителька Ядвіга.

"Я отримую на 95-річну бабусю, до якої ходжу, майже доглядаю. Ми працювали з нею на полі разом. Це необхідно і вона дуже задоволена цим буде", — зазначила жителька села.

Жителька Іллінівки Ядвіга, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жінка допомагає пенсіонерці Матроні, яка живе сама, доглядає за квітами та кішкою Асею.

"Ядвіга Сигізмундівна хліб мені носить, ось суп мені принесла, прибирала в хаті. А вночі — сама, я ще ходжу. Важко, але ходжу. Бачу погано. Треба — шампуні, порошок. Я попрала кофти гарно з тим порошком, що той раз давали. Я ж не можу вийти. Вже дві палички мені треба", — поділилась жителька Іллінівки Матрона.

Жителька Іллінівки Матрона, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Набір з підгузками для дорослих отримали жителі Іллінівської громади. Валентина розповідає, отримала допомогу для чоловіка, який паралізований.

"Підгузки весь час треба. В день і по два, і по три. На три-чотири дні може вистачить і все", — розповіла Валентина.

Жителі Іллінівської громади отримали набори гуманітарної допомоги, Іллінівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жителька Іллінівки Вікторія отримала допомогу для своєї 86-річної матері, за якою вона доглядає.

"У мене мама лежача. Нам потрібні два підгузки на добу — одягаємо зранку та на ніч. Тут ось отримуємо. У нас різні є фонди, у музичній школі теж видають підгузки. Бігаємо всюди. У нас плівка є — раптом що, підстилаємо плівку, коли немає памперсів", — розповіла Вікторія.

Жителька Іллінівки Вікторія, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Начальник штабу громадської організації "Світлячки Благо" Федір Зємцов розповідає, мобільна бригада привезла допомогу у кілька населених пунктів громади.

"Для сімей, в яких є лежачі хворі. Для них допомога у вигляді наборів хімії та пелюшки, підгузки. Набір: пральний порошок, миючі засоби, рукавички для догляду за хворими, мило. Десь до 60 людей отримають допомогу в населених пунктах: Іллінівка, Довга Балка, селище Берестове, Дев'ятий радгосп. Далі в нас — Олександро-Калинове, Клебан Бик і Катеринівка", — розповів Федір Зємцов.

Начальник штабу громадської організації "Світлячки Благо" Федір Зємцов. Кадр з відео Суспільне Донбас

Громадська організація "Світлячки благо" надає допомогу здебільшого у Костянтинівській громаді, додає Зємцов. Цього разу роздали 150 наборів від благодійного фонду "Razom for Ukraine".

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