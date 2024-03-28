Сьогодні, 28 березня, на пленарному засіданні Львівської міської ради затвердили Програму розвитку електромобільності для громади, яка розрахована на 10 років. Вона передбачає поступову відмову від дизельних автобусів на всіх міських маршрутах та оновлення рухомого складу громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, Програма розвитку електромобільності має п'ять цілей. Так перша передбачає, що весь рухомий склад електротранспорту має відповідати стандартам екологічності, енергоефективності та доступності.

"Йдеться про оновлення рухомого складу трамваїв та тролейбусів і запровадження до експлуатації батарейних електробусів і електробусів з динамічним заряджанням. Мета міста – планомірна відмова від дизельних автобусів на всіх міських маршрутах. Йдеться про рухомий склад і комунальних перевізників, і приватних", — йдеться у повідомленні.

Друга мета, яка закладена у програмі, — розвинена транспортна інфраструктура. Вона включає модернізацію ліній та тягових підстанцій, створення та інтеграцію до систем електротранспорту локальних електростанцій з відновлюваних джерел та зарядну інфраструктуру для батарейних автобусів. А також модернізацію та будівництво депо та їхніх корпусів, відновлення колій та контактних мереж.

Третя ціль передбачає перехід міського сектору доставки товарів та посилок на електричну енергію. Зокрема, електричні велосипеди та електричні автомобільні фургони. Четверта — шерингова електромобільність.

"Така опція у містах ЄС постійно розширюється й включає різні форми й практики спільного користування електричних автомобілів, самокатів, велосипедів звичайних та вантажних, електровелосипедів тощо. Місто ставить за мету розвивати шерингову мобільність з акцентом на електричні транспортні засоби та велосипеди з електричною підтримкою", — повідомляють у мерії.

Також міська влада планує розвивати зарядну інфраструктуру. Зокрема, створювати зарядні хаби з пріоритетом для таксі й логістичного транспорту, а також для власного користування – заряджання комунальних транспортних засобів.