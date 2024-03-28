На Волині 45-річного чоловіка підозрюють у сутенерстві і втягненні в проституцію

За фактом сутенерства і втягнення жінок у проституцію на Волині оголосили підозру 45-річному жителю Рівненської області.

Як повідомили в Нацполіції Волині, сутенерством підозрюваний займався не вперше.

За даними слідства, щоб втягнути жінок у проституцію чоловік вдавався до шантажу і погроз. Згодом тримав їх під охороною і публікував інформацію в мережі інтернет, де пропонував інтимні послуги за гроші.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

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