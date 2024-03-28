На початок березня у жителів Чернігівщини загальний борг за постачання електроенергії — понад 205 мільйонів гривень. Понад 18,5 тисяч абонентів мають заборгованість більш як у 1 000 гривень.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора ТОВ "Енера Чернігів" Леся Самовтор.

За її словами, протягом січня-лютого в області за борги відключили 1 345 споживачів на загальну суму боргу у понад 6 000 000 гривень. Водночас станом на 25 березня, за повторним підключенням звернулось 527 споживачів, які додатково сплатили плату за це.

Леся Самовтор. "Енера Чернігів"

"Звернутись до Центру обслуговування клієнтів для отримання рахунку на оплату за повторне підключення можна на наступний робочий день після відключення. Повторне підключення відбувається коштом споживача. Послуги відключення та підключення можуть коштувати як кількасот, так і декілька тисяч гривень. Після надходження всіх оплат розпочинається процес відновлення електропостачання. Якщо відключення займає близько п'яти хвилин, то повторне підключення за законодавством може тривати до трьох днів у містах та до п'яти днів у сільській місцевості", — каже заступниця директора.

Також Леся Самовтор зазначає, що постачальник має право звернутися до суду за стягненням заборгованості будь-якої суми, а також пені за кожен день протермінування.

"Як показує практика, майже в усіх випадках рішення ухвалюється на користь компанії. У такому разі клієнт змушений не тільки погасити борг, сплатити пеню, а й покрити судові витрати, повʼязані з розглядом та вирішенням справи у суді".

Нагадаємо, що споживачів електроенергії на Чернігівщині почали відключати за борги 22 січня 2024 року. В перший день відключень припинили постачання до 11 домогосподарств. Загальний борг за світло на той час був на рівні 140 мільйонів гривень.

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