Голова кооперативу будував гараж на території столичного парку

У Києві судитимуть чоловіка, який організував незаконне будівництво гаража на території Національного природного парку "Голосіївський".

Про це повідомляє столична поліція.

Працівники лісопаркового господарства виявили пошкоджену ділянку. Встановили, що незаконні земельні роботи на території парку організував голова місцевого гаражного кооперативу.

Таким чином він вирішив облаштувати місце під ще один гараж, щоб отримати прибуток від продажу.

Голова кооперативу без дозвільних документів замовив у дорожньо-ремонтної служби спецтехніку. Він приховав інформацію щодо категорії земель, на яких будуть проводитись роботи.

Спецтехніка. Фото: столична поліція

Внаслідок незаконних дій було пошкоджено понад 200 м² території парку, збитки становлять майже 132 тисячі гривень.

До суду скерували обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 252 ККУ — організація умисного пошкодження території, взятої під охорону держави та об'єкту природно-заповідного фонду. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.