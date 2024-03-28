Об'єднані місією: на Миколаївщині планують створити асоціацію волонтерів

На Миколаївщині станом на березень 2024 року близько трьохсот волонтерських організацій. Ініціативна група волонтерів ставить за мету об’єднати добровольців та громадські організації в єдину асоціацію.

Про співпрацю та волонтерську діяльність дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Волонтери Миколаївщини допомагають військовим, жителям прифронтових населених пунктів, незахищеним верствам, працюють з міжнародними донорами.

Виготовляємо окопні свічки, маскувальні сітки, збираємо книжки українською для розбитих читалень Миколаївщини та Херсонщини, шиємо жовто-блакитні та червоно-чорні стяги, гроші з продажу яких йдуть на забезпечення волонтерської діяльності.

Волонтерка Ольга Колеснік розповідає, що були спроби систематизувати співпрацю між волонтерами, проте ці ініціативи діяли нетривало.

"Вони спочатку якийсь тиждень-два працюють. На початку весь час приходять сповіщення, а потім чат затихає. Вже було цих чатів стільки", — каже волонтерка.

Волонтерка Ольга Колеснік. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Матераіли для виготовлення маскувальних сіток. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Матераіли для виготовлення маскувальних сіток. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Матераіли для виготовлення маскувальних сіток. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Ольга Колеснік зазначає, волонтерські організації, що працюють з 2014 року, давно комунікують між собою. Нову модель співпраці пропонує голова ініціативної групи Катерина Кандело.

Розмежувати волонтерів за сферами діяльності та галузями співпраці, у тому числі організувати проведення онлайн та офлайн зустрічей.

"Наша мета – щоб кожен мав свій напрямок. Задля цього ми об’єднуємось, аби ми могли один одному допомогти та бути більш ефективними для наших городян", — розповідає волонтерка Катерина Кандело.

За словами Катерини, план створення волонтерської асоціації, співпраці та комунікації в її межах обговорили на зустрічах.

"На цьому обговоренні в нас зустрічались чотирнадцять осіб, це близько десяти організацій. Також були присутні помічники. Надалі ми будемо розширюватись, тому що вже питають люди. Хочуть також прийти, послухати наші плани та співпрацювати з нами", — каже волонтерка Катерина Кандело.

Катерина говорить, у квітні-травні 2024 року планують підписати меморандум, документ завірить юрист. Доки триває набір учасників, додає вона.

Голова ініціативної групи волонтерка Катерина Кандело. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Продуктові набори. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Продуктові набори. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Продуктові набори. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Волонтер Олександр Ухмановський розповідає, разом з колегою на терміналі поштового оператора отримує три піддона вантажу з Британії.

"Збирають вже третій рік поспіль допомогу. Приходить дуже різна: від гігієни та снеків для військових, до круп'яних сумішей – це рис та соя. Тобто це і поживна річ і протеїни – білки", — говорить волонтер.

Співпраця з іншими місцевими волонтерськими організаціями, говорить Олександр, зробить робочий процес легшим та кориснішим.

Волонтер Олександр Ухмановський. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Волонтер Олександр Ухмановський отримує волонтерську допомогу. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Волонтерська допомога. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Волонтерська допомога. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Волонтери завантажують в авто волонтерську допомогу. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко Волонтерська допомога. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

"У кожної організації та волонтера є різні можливості та спеціалізації. Ми можемо допомагати один одному, таким чином спрощуючи роботу собі та колегам. Наприклад, в мене є бус і там є вільне місце, а у наших колег є завдання — доставити медичні засоби. Чому б нам не об’єднатися", — розповідає волонтер Олександр Ухмановський.

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