НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Об'єднані місією: на Миколаївщині планують створити асоціацію волонтерів
ВОЛОНТЕРИДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Об'єднані місією: на Миколаївщині планують створити асоціацію волонтерів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Миколаївщині станом на березень 2024 року близько трьохсот волонтерських організацій. Ініціативна група волонтерів ставить за мету об’єднати добровольців та громадські організації в єдину асоціацію.

Про співпрацю та волонтерську діяльність дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Волонтери Миколаївщини допомагають військовим, жителям прифронтових населених пунктів, незахищеним верствам, працюють з міжнародними донорами.

Виготовляємо окопні свічки, маскувальні сітки, збираємо книжки українською для розбитих читалень Миколаївщини та Херсонщини, шиємо жовто-блакитні та червоно-чорні стяги, гроші з продажу яких йдуть на забезпечення волонтерської діяльності.

Волонтерка Ольга Колеснік розповідає, що були спроби систематизувати співпрацю між волонтерами, проте ці ініціативи діяли нетривало.

"Вони спочатку якийсь тиждень-два працюють. На початку весь час приходять сповіщення, а потім чат затихає. Вже було цих чатів стільки", — каже волонтерка.

1
Волонтерка Ольга Колеснік. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Матераіли для виготовлення маскувальних сіток. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Матераіли для виготовлення маскувальних сіток. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Матераіли для виготовлення маскувальних сіток. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Ольга Колеснік зазначає, волонтерські організації, що працюють з 2014 року, давно комунікують між собою. Нову модель співпраці пропонує голова ініціативної групи Катерина Кандело.

Розмежувати волонтерів за сферами діяльності та галузями співпраці, у тому числі організувати проведення онлайн та офлайн зустрічей.

"Наша мета – щоб кожен мав свій напрямок. Задля цього ми об’єднуємось, аби ми могли один одному допомогти та бути більш ефективними для наших городян", — розповідає волонтерка Катерина Кандело.

За словами Катерини, план створення волонтерської асоціації, співпраці та комунікації в її межах обговорили на зустрічах.

"На цьому обговоренні в нас зустрічались чотирнадцять осіб, це близько десяти організацій. Також були присутні помічники. Надалі ми будемо розширюватись, тому що вже питають люди. Хочуть також прийти, послухати наші плани та співпрацювати з нами", — каже волонтерка Катерина Кандело.

Катерина говорить, у квітні-травні 2024 року планують підписати меморандум, документ завірить юрист. Доки триває набір учасників, додає вона.

1
Голова ініціативної групи волонтерка Катерина Кандело. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Продуктові набори. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Продуктові набори. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Продуктові набори. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Волонтер Олександр Ухмановський розповідає, разом з колегою на терміналі поштового оператора отримує три піддона вантажу з Британії.

"Збирають вже третій рік поспіль допомогу. Приходить дуже різна: від гігієни та снеків для військових, до круп'яних сумішей – це рис та соя. Тобто це і поживна річ і протеїни – білки", — говорить волонтер.

Співпраця з іншими місцевими волонтерськими організаціями, говорить Олександр, зробить робочий процес легшим та кориснішим.

1
Волонтер Олександр Ухмановський. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Волонтер Олександр Ухмановський отримує волонтерську допомогу. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Волонтерська допомога. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Волонтерська допомога. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Волонтери завантажують в авто волонтерську допомогу. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
1
Волонтерська допомога. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

"У кожної організації та волонтера є різні можливості та спеціалізації. Ми можемо допомагати один одному, таким чином спрощуючи роботу собі та колегам. Наприклад, в мене є бус і там є вільне місце, а у наших колег є завдання — доставити медичні засоби. Чому б нам не об’єднатися", — розповідає волонтер Олександр Ухмановський.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
гуманітарна допомога пенсіонери хворі волонтери "Світлячки Благо" Іллінівка Донеччина
Волонтери привезли гуманітарні набори жителям Донеччини: хто отримав
Працівниці Закарпатського ТЦК та волонтерки ліплять вареники для захисників
"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
Волонтери Миколаївщини сортують гуманітарну допомогу від Німеччини
Волонтери Миколаївщини отримали понад три тонни допомоги з Німеччини
На Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
На початок