Об'єднані місією: на Миколаївщині планують створити асоціацію волонтерів

На Миколаївщині станом на березень 2024 року близько трьохсот волонтерських організацій. Ініціативна група волонтерів ставить за мету об’єднати добровольців та громадські організації в єдину асоціацію.
Про співпрацю та волонтерську діяльність дізнавалися кореспонденти Суспільного.
Волонтери Миколаївщини допомагають військовим, жителям прифронтових населених пунктів, незахищеним верствам, працюють з міжнародними донорами.
Виготовляємо окопні свічки, маскувальні сітки, збираємо книжки українською для розбитих читалень Миколаївщини та Херсонщини, шиємо жовто-блакитні та червоно-чорні стяги, гроші з продажу яких йдуть на забезпечення волонтерської діяльності.
Волонтерка Ольга Колеснік розповідає, що були спроби систематизувати співпрацю між волонтерами, проте ці ініціативи діяли нетривало.
"Вони спочатку якийсь тиждень-два працюють. На початку весь час приходять сповіщення, а потім чат затихає. Вже було цих чатів стільки", — каже волонтерка.
Ольга Колеснік зазначає, волонтерські організації, що працюють з 2014 року, давно комунікують між собою. Нову модель співпраці пропонує голова ініціативної групи Катерина Кандело.
Розмежувати волонтерів за сферами діяльності та галузями співпраці, у тому числі організувати проведення онлайн та офлайн зустрічей.
"Наша мета – щоб кожен мав свій напрямок. Задля цього ми об’єднуємось, аби ми могли один одному допомогти та бути більш ефективними для наших городян", — розповідає волонтерка Катерина Кандело.
За словами Катерини, план створення волонтерської асоціації, співпраці та комунікації в її межах обговорили на зустрічах.
"На цьому обговоренні в нас зустрічались чотирнадцять осіб, це близько десяти організацій. Також були присутні помічники. Надалі ми будемо розширюватись, тому що вже питають люди. Хочуть також прийти, послухати наші плани та співпрацювати з нами", — каже волонтерка Катерина Кандело.
Катерина говорить, у квітні-травні 2024 року планують підписати меморандум, документ завірить юрист. Доки триває набір учасників, додає вона.
Волонтер Олександр Ухмановський розповідає, разом з колегою на терміналі поштового оператора отримує три піддона вантажу з Британії.
"Збирають вже третій рік поспіль допомогу. Приходить дуже різна: від гігієни та снеків для військових, до круп'яних сумішей – це рис та соя. Тобто це і поживна річ і протеїни – білки", — говорить волонтер.
Співпраця з іншими місцевими волонтерськими організаціями, говорить Олександр, зробить робочий процес легшим та кориснішим.
"У кожної організації та волонтера є різні можливості та спеціалізації. Ми можемо допомагати один одному, таким чином спрощуючи роботу собі та колегам. Наприклад, в мене є бус і там є вільне місце, а у наших колег є завдання — доставити медичні засоби. Чому б нам не об’єднатися", — розповідає волонтер Олександр Ухмановський.
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