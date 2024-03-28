На Криворіжжі знищили бойову частину ракети

На одному з полів у Криворізькому районі Дніпропетровщини виявили бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59.
Про це мовиться у Telegram-каналі обласної поліції.
27 березня за допомогою спецтехніки її завантажили у поліцейський пікап та вивезли на спеціальний полігон. Знищили залишки ракети методом контрольованого вибуху.
Ракету знищили методом контрольованого вибуху на спеціальному полігоні. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини
Правоохоронці закликають жителів регіону не підходити та не чіпати будь-які уламки у разі їх виявлення. Про знахідку необхідно одразу повідомити до поліції.
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