Політв’язня з окупованого Криму Тофіка Адбулгазієва, якого госпіталізували до спеціалізованої туберкульозної лікарні Челябінську в критичному стані із сильною інтоксикацією 22 березня, перевели у відділення. Діагноз не розголошують, але відомо, що він "дуже важкий".
Читайте цей матеріал кримськотатарською
Про це повідомив у коментарі Суспільне Крим адвокат Еміль Курбедінов.
"Мені відомо, що буквально днями його з реанімації вже вивели і перевели у відділення. Я можу гадати, що він перебуває не в критичному стані, але можу стверджувати, що зі здоров'ям і станом фізичним у нього дуже важко. У нього дуже важкий діагноз, поки що не розголошуємо, але з реанімації його перевели вже. Зараз там перебувають родичі його. Їм довелося вирушити в Челябінську область, щоб спробувати побачитися з ним", — сказав він.
Що відомо про Тофіка Абдулгазієва
4 травня 2017 року у будинку Тофіка пройшов перший обшук. Тоді він залишився на волі. Після повторного обшуку 27 березня 2019 року Абдулгазієва заарештували за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
У травні 2022 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими п'ятьма роками у в'язниці.
Через рік, у травні 2023 року, Апеляційний військовий суд у Власисі розглянув скаргу захисту на вирок і залишив рішення суду першої інстанції в силі. В липні 2023 року Абдулгазієва етапували у в'язницю Верхньоуральська Челябінської області РФ.
До арешту Тофік Абдулгазієв брав участь у організації заходів для дітей кримських політв'язнів. Був активістом громадського об'єднання «Кримська солідарність», звукооператором, учасником проекту "Кримське дитинство". Також займався передачами продуктів у СІЗО політв'язням, відвідував суди з політично вмотивованих справ, приходив підтримати співвітчизників на обшуки у їхніх будинках.
Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook