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44 дитини з Харківщини оздоровлюватимуться на Прикарпатті
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44 дитини з Харківщини оздоровлюватимуться на Прикарпатті

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Діти з Харківщини на вокзалі у Франківську
Діти з Харківщини приїхали на відпочинок. Фото: Facebook/Івано-Франківська ОВА

28 березня на Івано-Франківщину приїхали 44 дитини з територіальних громад Харківщини, щоб оздоровитися.

Про це повідомила на Facebook-сторінці заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко.

За її словами, діти відпочиватимуть у санаторії в Косівському районі.

"Для нас надзвичайно важливо підтримувати дітей, які прибувають на Прикарпаття оздоровлюватися із небезпечних територій нашої держави. І, зважаючи на безпекову ситуацію, дитячий відпочинок організовується надзвичайно ретельно", — пише Сірко.

Діти матимуть можливість покращити своє ментальне здоров'я, відпочивати та навчатися, додає заступниця голови ОВА.

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