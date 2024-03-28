Жителька Житомирщини отримала грант на відкриття приватного дитячого садка

Марта Кисельова з Бердичева отримала грант на відкриття приватного дитячого садочка. Понад 10 років жінка працює у сфері дошкільної освіти. У рамках проєкту "Розширення послуг із догляду за дітьми й дошкільної освіти через пілотування мінісадочків" жінка виграла грант на 25 тисяч доларів.

Про це Марта Кисельова розповіла кореспондентам Суспільного.

Жінка сказала, що сьогодні вона має власну справу — дитячо-сімейний клуб "Карамелька", який надає послуги з гурткової роботи неповний робочий день. З дітьми працює логопед, психолог та педагог з англійської мови. Жінка говорить, що хоче, аби батьки мали можливість залишати дітей на повний день.

"Пішла я в державний садочок, попрацювала там 9 місяців. І зрозуміла, що там є певна система, і зрозуміла, що мене під неї потрібно змінити. А я не хотіла змінюватись, я хотіла все робити так, як я це бачу, так, як я це хочу", — розповіла підприємниця.

Марта взяла участь у навчальній програмі для жінок у рамках проєкту "Розширення послуг із догляду за дітьми й дошкільної освіти через пілотування мінісадочків і виграла грант на 25 тисяч доларів.

"Думаю так: 420 заявок, Житомирська, Київська область і я така з Бердичева, — сказала Марта. — І я розумію, що не знаю, як буде, побачу".

Марта Кисельова показує сертифікат переможиці, Бердичів, Житомирщина, 28 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Дукач

Підприємниця має свою концепцію роботи дитячого садка.

"Я бачу садочок таким, де чути сміх дітей, де все по-доброму, де батьків зустрічає керівник при вході, посміхається, запитує, як настрій, як поспали, як пройшли вихідні. Щоб керівник був у цьому процесі, жив цими дітьми. Для мене діти це суперсила. Вони мене надихають, вони завжди біля мене, і я від них наповнююсь енергією, вони мені її дають, я даю її їм ", — сказала підприємниця.

Марта Кисельова із вихованцями дитячо-сімейного клубу "Карамелька", Бердичів, Житомирщина, 28 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Дукач

Для відкриття дитячого садка потрібно отримати ліцензування, каже Марта. Навчання, за її словами, дало розуміння, як рухатися далі.

"Це навчання, цих 60 годин, дали мені дійсно розуміння, що нічого страшного немає, головне лише почати. І про саму документацію нам розповідали, як зробити, де взяти, що купити. Оце мені було дуже важливо, оця підтримка. Тому цей грант дав мені такий старт стосовно ліцензування", — сказала підприємниця з Бердичева Марта Кисельова.

Сертифікат переможиці Марта Кисельова, Бердичів, Житомирщина, 28 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Дукач

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube