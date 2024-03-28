На Житомирщині слідчі повідомили про підозру ексдиректору каменедобувного підприємства, співзасновником якого є громадянин РФ. Своїми діями підприємство завдало державі збитків на понад 4 мільйони гривень.

Інформацію про це на своїй сторінці в мережі Facebook опублікувала пресслужба поліції Житомирщини.

У повідомленні сказано, що йдеться про приватне товариство на території Новоборівської громади, співзасновником якого є громадянин Росії.

Слідчі поліції інкримінують колишньому очільнику підприємства — 61-річному житомирянину — порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин та незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель. З 2016 по 2020 роки лабрадорит видобували на ще одному гектарі земель поза встановленими межами.

Слідство встановило, що робили це з відома генерального директора та з використанням спеціальної техніки товариства. Видобувши понад 2000 кубометрів каменю, підприємство завдано збитків державі на суму 4 мільйони 300 тисяч гривень. Крім цього, незаконно знявши ґрунтовий покрив земель, підприємство спричинило шкоду довкіллю на понад 70 тисяч гривень.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше Суспільне повідомляло, що із засновниками видобувного товариства, які є громадянами Росії, розірвали договір на оренду 5 гектарів землі з родовищем граніту у Новоборівській громаді. Загальна вартість цієї землі складає 115 мільйонів 700 тисяч гривень.

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