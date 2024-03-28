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На Закарпатті McDonald’s відкриє два заклади харчування
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На Закарпатті McDonald’s відкриє два заклади харчування

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McDonald’s
McDonald’s. Фото: Pixabay

В містах Ужгород та Мукачево відкриють два заклади харчування мережі "McDonald’s".

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі триває процедура отримання відповідних погоджень на місцях.

"Також запропонував колегам розглянути можливість розширити локації розташування мережі McDonald’s в інших населених пунктах. Те, що світові бренди обирають Закарпаття для своєї діяльності, говорить про сприятливий інвестиційний клімат, належну комунікацію та перспективи розвитку", — написав Віктор Микита.

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