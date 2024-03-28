Хрест козацької доби 17 століття, який знайшли понад 40 років тому у середньовічній частині Житомира, досі не можуть встановити на його історичне місце. За цей період цю кам’яну споруду декілька разів переносили із однієї локації на іншу, проте на жодній із них вона не затримувалася. Краєзнавці певні: хрест — історичний спадок минулого, а відтак має цінність для житомирян, тож, його потрібно зберегти для нащадків.

Старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін розповів Суспільному, що старовинний кам'яний хрест, датований, ймовірно, другою половиною 17 століття. Його випадково знайшли у 1982 році під час виконання робіт із поглиблення фундаменту Хрестовоздвиженської церкви на Замковій Горі у середмісті Житомира. На той момент це був обласний музей природи.

За словами краєзнавця, тоді він був у складі групи археологів, які наглядали за земляними роботами поблизу храму. Каже, історичну знахідку обстежили та на невизначений термін передали на зберігання у підвальне приміщення музею природи.

"Ось схема того часу, за якою ми виконували нагляд за земляними роботами. Там було багато кімнат. Всі вони відповідають сучасній схемі. У кожній із них були виявлені поховання людей. А, зокрема, у центральній частині кімнати ми знайшли величезні кам’яні брили і серед них — саме оцей кам’яний хрест", — розказав Олександр Тарабукін.

Краєзнавець Олександр Тарабукін показав фотографії знайденого у Житомир кам'яного хреста, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/О

Старовинний кам'яний хрест знайшли у 1982 році під час виконання робіт на Замковій Горі у середмісті Житомира. Фото із архіву Олександра Тарабукіна. Обласний краєзнавчий музей

З його слів, окрім хреста, тоді археологи виявили ще деякі цінні історичні речі.

"Це були фрагменти глиняного посуду Київської Русі 17 століття, зокрема: наконечник стріли, тютюнова люлька та підсвічник. Ми встановили, що саме цей кам’яний хрест свого часу встановили на давньому кладовищі ,яке тоді тут було. Сама ж Хрестовоздвиженська церква на Замковій Горі — це фактично новітньої доби церква, бо її почали будувати у 1897 році, а за метрів 15-20 від неї вже стояла давніша церква із назвою Спаська. Всі, хто досліджував цей хрест, дійшли висновку, що це — історична пам’ятка 17 століття. І вважається, що це латинський хрест", — сказав Олександр Тарабукін.

На кам’яному хресті є написи — у декілька рядів. Для того, щоб їх краще було видно, а відтак можна було прочитати та розшифрувати, їх пофарбували. Житомирський історик та краєзнавець Геннадій Махорін розповів, що фото символів надсилали багатьом науковцям, але повністю розшифрувати напис на хресті не вдалося жодному із них. Сам краєзнавець переклав тільки один із написів — у верхньому ряду.

На кам'яному хресті є написи у декілька рядів, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

"Від року Божого тут А літера — це 1000, Х — це 600. Тут мало бути В і І. Це означає 12. Тобто умовно 1612 рік. І ім’я — Ян. Тобто похований умовно якийсь Ян. Водночас відомо, що саме у той час старостою замку був Ян Біскуп. Чи то саме він у той час похований і чи йому встановили цей кам’яний хрест, — наразі не відомо. Ми це не можемо точно стверджувати. Бо нижня частина напису досі не піддається розшифруванню. Може, тому що я не маю достатньої підготовки для цього", — розповів Геннадій Махорін.

Житомирський краєзнавець Геннадій Махорін розповів, що частину напису на хресті вдалося розшифрувати . Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Згодом знайдений кам’яний хрест встановили поблизу музею природи. Але восени 2011 року, коли Житомирська обласна рада ухвалила рішення передати приміщення музею природи як Хрестовоздвиженський храм у підпорядкування УПЦ Московського патріархату, — хрест демонтували і перевезли до селища Червоне — тоді Андрушівського району, пригадав таку історію з кам'яним хрестом Богдан Лядобрук, який із 2011 по 2015 роки працював ключарем у Хрестовоздвиженському храмі.

"У той період біля цього хреста почали збиратися декілька десятків так званих послідовників царя Миколи — російського імператора, якого тоді у Житомирі окрема група людей дуже вшановувала та підносила. Оскільки ці люди, по суті, могли стати ініціаторами у розпалюванні релігійної ворожнечі і в середині церкви, і загалом у державі, ми задумалися над тим, аби їх якось відволікти від цього. І вирішили, що можна цей хрест звідти забрати, то ці люди перестануть біля нього збиратися. А тому із благословення владики Никодима, ми його перевезли в село Червоне Андрушівського району, де був розташований колишній маєток знаменитого нашого мецената Михайла Терещенка", — пригадав події того часу Богдан Лядобрук.

Богдан Лядобрук, який із 2011 по 2015 роки працював у Хрестовоздвиженському храмі в Житомирі, сказав, що хрест на деякий час передали в Андрушівський район. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

У селищі Червоне хрест простояв два місяці. На прохання житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького його повернули у Житомир і розмістили у дворі приміщення колишньої обласної друкарні. А згодом передали на тимчасове зберігання у КП "Зеленбуд".

Кам'яний хрест козацької доби у Житомирі шість років перебуває на території Зелебуду, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

У серпні 2020 року рішенням міськвиконкому Житомирської міськради його мали передати обласному краєзнавчому музею, проте, за словами керівника Зеленбуду Олександра Волокіти, ця старовинна знахідка і досі ось уже шість років поспіль перебуває на території комунального підприємства.

"Рішення набуло сили 19 серпня 2020 року, тобто з того часу працівники обласного краєзнавчого музею могли забрати цей хрест і розмістити у себе десь на території. Проте поки що звернення з їхнього боку про те, що вони збираються забрати цей пам’ятник не було", — сказав Олександр Волокіта.

Директор КП "Зеленбуд" розповів, що кам'яна споруда шість років зберігається на території підприємства. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Директор краєзнавчого музею Роман Насонов розповів, що для того, щоб перевезти хрест, потрібно техніка і гроші, яких у музею немає.

"Наскільки мені відомо, даний хрест не є об’єктом культурної спадщини. Він не занесений до жодного реєстру. У 2020 році ми зверталися до міської ради, щоб цей хрест нам передали на утримання і на баланс. Ми його планували встановити на території магістрату. Але в той час спочатку завадила це зробити епідемія через COVID-19, а потім почалося повномасштабне вторгнення російських військ на території України, — і це питання поставили на паузу. І, власне, ще була така проблема, що власними силами музей не в змозі доправити цю старовинну пам'ятку із місця збереження і відповідно її встановити", — сказав Роман Насонов.

Керівник Житомирського обласного музею Роман Насонов сказав, що власними силами кам'яний хрест до музею вони не доставлять. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

За словами та заступника керівника обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, краєзнавця Сергія Собчука, встановити цей хрест потрібно на території магістрату, поблизу Хрестовоздвиженської церкви, де його знайшли.

"Ми розробляли проєкт. Я персонально із ним ходив, носив макет хреста, виготовленого із ДВП та пінопласту. Ми носили цей макет, ставили його в кожному місці. Візуально фотографували, дивились, знайшли для нього місце, де його встановити", — сказав Сергій Собчук.

Краєзнавець Сергій Собчук сказав, що кам'яний хрест потрібно встановити поблизу магістрату на Замковій Горі, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Суспільне направило запит до Житомирської міської ради, в якому поставило запитання: чи потрібно кам'яному хресту, якого знайшли у Житомирі на Замковій Горі, надавати статус пам'ятки історії та вносити його до переліку реєстру пам’яток культурної спадщини і, якщо так, то як це відбуватиметься.

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