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На підтримку розвитку бізнесу Сумщини у 2024 році передбачено 1 млрд грн
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На підтримку розвитку бізнесу Сумщини у 2024 році передбачено 1 млрд грн

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Юлія Свириденко про бізнес Сумщини, 1 млрд грн на підтримку бізнесу
Презентація платформи "Зроблено в Україні", Сумщина, 27 березня, 2024 р. Фото: Юлія Свириденко.

У 2024 році в рамках економічної платформи "Зроблено в Україні" бізнес Сумщини матиме змогу отримати за всіма програмами підтримки щонайменше 1 млрд грн.

Про це повідомили на сайті Урядового порталу посилаючись на першу віцепрем’єр-міністерку — міністерку економіки Юлію Свириденко.

27 березня під час презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" на Сумщині Юлія Свириденко також зазначила, що в області діє понад 230 значних за обсягами підприємств.

У рамках заходу підписали документи за різними напрямами підтримки бізнесу, які є частиною цього фінансування:

  • Державний контракт за результатами проведеної закупівельної процедури про закупівлю для потреб ЗСУ.
  • Договір кредитної лінії на загальну суму 26,5 млн грн в рамках державної програми "5-7-9%" між Ощадбанком та ПП "Натур Світ".
  • Платіжне доручення про перерахування Ощадбанком коштів отримувачу гранту для переробних підприємств у сумі 8 млн грн. Грант отримала Сумська текстильна компанія на придбання обладнання.
  • Меморандуму про супровід і партнерство між Державною службою зайнятості (ДСЗ) та ветераном, учасником бойових дій Дмитром Рєзніковим, який отримає грант на розвиток або створення власного бізнесу у розмірі пів мільйона гривень.

За словами Юлії Свириденко, загалом на підтримку бізнесу у 2024 році держава заклала рекордні 45 млрд грн. За прогнозами, із цьогорічного зростання ВВП у 4,6%, вклад цих програм буде на рівні 1%. Щонайменше мільярд гривень підтримки можуть отримати підприємці Сумщини.

"Ця цифра не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати", – зазначила Юлія Свириденко.

На Урядовому порталі зазначили інструменти, що мають сприяти розвитку підприємництва в регіоні:

  • Розширення вимог до локалізації на нові категорії товарів, як цивільні, так і оборонні. Країни GPA залишаться, як виключення.
  • Програма компенсацій на сільськогосподарську техніку. В держбюджеті на 2024 рік передбачено 1 млрд грн. Також розширення програми компенсацій на інші види техніки.
  • Програма "Шкільний автобус". В держбюджеті 2024 передбачено 1 млрд грн. Це – 500 автобусів.
  • Програма єОселя – розвиток виробництва через стимулювання попиту громадян на житло. План на 2024 рік – 12 тисяч іпотек.
  • Переформатування програми доступних кредитів 5-7-9. Обсяг – 18 млрд грн на 2024 рік.
  • Гранти до 8 млн грн на розвиток переробних підприємств. План – видати 1 000 грантів.
  • Мікрогранти до 250 тис. грн на старт власної справи. Заплановано видати цього року 15 тис. грантів.
  • Гранти для ветеранів на організацію власного бізнесу. План – видати 1 000 ветеранських грантів у 2024 році.
  • Страхування інвестицій від воєнних ризиків.
  • Підтримка проєктів зі значними інвестиціями. В держбюджеті на 2024 рік закладено 3 млрд грн.
  • Запуск програми розвитку індустріальних парків. На цю програму передбачено у 2024 році 1 млрд грн.
  • Експортне фінансування і страхування через Експортно-кредитне агентство України.

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