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У Криму оголошено штормове попередження на 28 та 29 березня
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У Криму оголошено штормове попередження на 28 та 29 березня

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Шторм в окупованому Севастополі 27 листопада 2023 року
Шторм в окупованому Севастополі 27 листопада 2023 року. Фото: Telegram/ЧП Севастополь

В окупованому Криму оголосили штормове попередження на 28 та 29 березня через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє окупаційне управління МНС по Криму на своєму каналі у Telegram 28 березня.

"За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля ввечері 28 березня, протягом доби 29 березня в Криму очікується посилення південного, південно-західного вітру 17-22 м/с", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як прогнозують синоптики Українського гідрометеорологічного центру, на окупованому півострові протягом 28 та 29 березня очікується +17...+19 градусів. Водночас у п'ятницю, 29 березня, може пройти місцями невеликий дощ як вночі, так і в денний час доби.

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