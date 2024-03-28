У Рівному та Дубні завершують опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Рівному завершать 29 березня, а у Дубні — 31 березня. Таке рішення прийняли через підвищення середньодобової температури.

Про це 28 березня стало відомо у Facebook ТОВ "Рівнетеплоенерго" та Дубенської міськради.

Завершення опалювального сезону у Рівному

В. о. міського голови Віктор Шакирзян підписав розпорядження про відключення опалення 29 березня 2024 року.

У документі йдеться, що таке рішення пов'язане "з підвищенням температури зовнішнього повітря".

Опалювальний сезон у Рівному розпочався 17 жовтня 2023 року.

Кінець опалювального сезону у Дубні

З 31 березня опалювальний сезон завершують у Дубні. Дату погодили на засіданні виконавчого комітету 28 березня. Таке рішення пояснили підвищенням середньодобової температури повітря.

"Разом з тим, дозволено продовжити роботу котельні КНП “Дубенська міська лікарня” та автономних котелень закладів освіти міста до 15 квітня 2024 року в залежності від температурних показників", — повідомили у міськраді.

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