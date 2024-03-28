У ніч із 30 на 31 березня в Україні переводитимуть годинники на літній час. Перехід відбувається на годину вперед о 3:00 за київським часом.

Чи впливають такі часові зміни на організм людини — Суспільному розповіла сімейна лікарка з Дніпра Олена Кондратенко.

За її словами, зміна годинників на літній час спричиняє додаткове навантаження на організм, адже людям доводиться прокидатися на годину раніше.

Перехід на літній час спричиняє психоемоційний збій, адже організм людини звикає жити за певним внутрішнім розкладом, обумовленим повсякденними справами, розповіла Олена Кондратенко. Коли цей розклад різко зміщується на годину, це викликає стрес для організму, як на психологічному, так і на фізичному рівні. У людей, які мають хронічні проблеми з серцево-судинною системою, можуть змінюватися показники тиску.

"Є так звані циркадні ритми, які налаштовуються у людини. За пів року ми звикли, що ми снідаємо о восьмій, а тепер нам доведеться снідати на годину раніше. Психоемоційно, — якщо ми прокинулися, проспали, і ми швидко збираємося, це може посилити тривогу, яка у більшості наших людей зараз є, і пов’язана з війною. Бажано в цьому році підготувати себе більше, ніж у ті роки, які були до повномасштабної війни", — сказала медикиня.

Сімейна лікарка Олена Кондратенко. Фото: з особистого архіву Олени Кондратенко

З погляду фізіології, немає різниці між переходом на літній та зимовий час, розповіла лікарка. Але суто психологічно людині легше прокинутися на годину пізніше, ніж на годину раніше. Тож перехід на літній час сприймається трохи важче, ніж перехід на зимовий.

Як зменшити стрес та навантаження на організм від переходу на літній час

Аби зменшити навантаження, бажано декілька днів лягати на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Будильник також протягом кількох днів варто ставити на 10-15 хвилин раніше, для того, щоб перехід на літній час не був різким, розказала лікарка.

Також, за словами Олени Кондратенко, перший тиждень після переводу годинника слід дозволяти собі зранку зайві 10-15 хвилин полежати у ліжку, аби краще організм прокинувся.

Загалом необхідно зменшити стресові фактори, сказала медикиня. Вона радить обмежити споживання новин перед сном, та загалом користування гаджетами у вечірній час. Натомість можна почитати книгу. Також корисними для організму є прогулянки на свіжому повітрі.

Переведення годинників в Україні

Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже понад 40 років, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадають на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися.

3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.

Автор — Андрій Незнаєнко.

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