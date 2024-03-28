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У Львові попрощалися із Героєм України Ігорем Юхновським
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У Львові попрощалися із Героєм України Ігорем Юхновським

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У Львові, у Свято-Покровському кафедральному соборі, відбулося прощання із академіком НАН України, громадським та політичним діячем Ігорем Юхновським. Вшанувати Героя України прийшли родичі, друзі та колеги. Чоловіка поховали на Личаківському кладовищі.

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Похорон Ігоря Юхновського у Львові, 28 березня 2024 року Суспільне Львів
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Похорон Ігоря Юхновського у Львові, 28 березня 2024 року Суспільне Львів
1
Похорон Ігоря Юхновського у Львові, 28 березня 2024 року Львівська ОВА
1
Похорон Ігоря Юхновського у Львові, 28 березня 2024 року Львівська ОВА
1
Похорон Ігоря Юхновського у Львові, 28 березня 2024 року Львівська ОВА
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Похорон Ігоря Юхновського у Львові, 28 березня 2024 року Львівська ОВА

Родичі та друзі Ігоря Юхновського поділилися з Суспільним спогадами про діяча.

Ігор Юхновський — автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність України, а також перший віцепрем’єр-міністр. Його донька Наталія пригадує події, коли Україна стала незалежною.

"Я пам’ятаю, як готувалася "Декларація про державний суверенітет", тоді навіть комп’ютерів ще не було, ми на машинках друкарських то все друкували, передруковували, сперечалися. Але момент, коли була оголошена державна незалежність України, весь зал просто заревів. Хтось плакав, хтось радів, а потім, як заграли Гімн України, весь зал заплакав. Я подивилася, а де ж мій тато, а він став, закрив лице руками і видно плакав", — розповідає Наталія Юхновська.

Донька Ігоря Юхновського Наталія Юхновська
Донька Ігоря Юхновського Наталія Юхновська. Суспільне Львів

Олесь Іванків познайомився з Ігорем Юхновським ще студентом у 1984 році, згодом був його помічником.

"Він був дуже доступний, дуже демократичний і дуже м’який. Разом з тим він був дуже твердий в тих питаннях, де йому було принципово відстояти щось. От таке дивне поєднання м’якості і твердості уживалося в ньому дуже природно і в тому співвідношенні як треба. Ми з ним дійсно були дуже близькі, він розказував багато таких речей, які нікому би не сказав, і я дуже цінував ту довіру", — каже Олесь Іванків.

Друг Ігоря Юхновського Олесь Іванків
Друг Ігоря Юхновського Олесь Іванків. Суспільне Львів

Ігор Юхновський був кандидатом у президенти на виборах у 1991 році й посів п'яте місце. Як починалась його політична кар’єра, пригадує народний депутат першого скликання Євген Гринів.

"Нам потрібен свій академік, ми вирішили його переконати, декілька зустрічей він дуже туго давав себе тягнути в дійсну політику. Я зустрічався з ним багато разів, ну зрештою він дав згоду", — говорить Євген Гринів.

Народний депутат першого скликання Євген Гринів
Народний депутат першого скликання Євген Гринів. Суспільне Львів

У 2005 році Ігорю Юхновському присвоїли звання "Герой України". Науковець помер у віці 98 років. Поховали Ігоря Юхновського в родинному гробівці на Личаківському цвинтарі.

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