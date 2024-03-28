На Житомирщині збираються перейменувати два географічні об'єкти: парк імені Юрія Гагаріна у Житомирі та ботанічний заказник "Жовтневе" у Житомирському районі.

Про це йдеться у додатку до проєкту відповідної Постанови Кабміну, оприлюдненому на сайті Мінінфраструктури України.

Парк імені Юрія Гагаріна мають перейменувати на Шодуарівський парк, а заказник "Жовтневе" на "Квітневе".

У проєкті постанови сказано, що перейменування проводиться на основі Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Що відомо про парк культури та відпочинку Житомира

Парк культури та відпочинку був створений на початку XX століття. Заснував його меценат, дослідник, художник, голова товариства захисту тварин барон Іван Максиміліанович де Шодуар, який жертвував кошти на розбудову та розвиток Житомира. У 1898 році Іван де Шодуар придбав у Станіслави Плотницької маєток на лівому березі річки Тетерів. Саме тут розташовується сьогодні парк культури та відпочинку. Раніше на території парку стояв палац барона де Шодуара, були мармурові скульптури у стилі бароко, альтанки та екзотичні рослини. У своєму заповіті Іван де Шодуар все, що мав, заповів у спадок житомирянам.

3 березня 2024 року відзначалася 165 річниця від дня народження відомого мецената та громадського діяча Івана Максиміліановича де Шодуара. У Житомирському обласному краєзнавчому музеї того дня відкрили виставку під назвою "Меценат із Житомира", на якій побували кореспонденти Суспільного. У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона, надані з Державного архіву.

3 листопада 2023 року в Житомирі комісія з топоніміки розглянула питання про надання нової назви міському парку культури та відпочинку імені Гагаріна та встановлення колонади з барельєфом барону де Шодуару.

16 листопада 2023 року в Житомирі розпочалося обговорення нової назви парку, де житомирянам запропонували підтримати назву Шодуарівський парк.

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