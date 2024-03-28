Великодні ціни на Житньому ринку у Житомирі

У 2024 році католики святкуватимуть Великдень 31 березня. Що купують до Великодня та які ціни на продукти на Житньому ринку Житомира дізнавались кореспонденти Суспільного.

Продавчиня Ванда Давидюк продає великодні кошики з лози та святкову атрибутику.

"Святковий кошик коштує 350 гривень. Трохи більший з прикрасою вже 500 гривень. Якщо ще накидка, то ще 100 гривень. До війни був кращий попит. Зараз менший, але все одно люди беруть. Всі хочуть свята, миру", — говорить Ванда Давидюк.

Ванда Давидюк, Житомир, 28 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Людмила Гаврилюк продає хліб та паски і розповіла, що середня вартість пасхального хлібу від 30 до 50 гривень.

"Асортимент невеликий, тому що його менше. На наш православний Великдень багато купують. Вони здебільшого печуть її самі", — сказала Людмила Гаврилюк.

Людмила Гаврилюк, Житомир, 28 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Зі слів продавчині Ольги Павлюк, до Великодня західного обряду попит на м'ясо менший, ніж до східного.

"М'ясо беруть, звичайно, але не спостерігається того ажіотажу. Це не так масово. Раніше ситуація була кращою. Мабуть, тому що ми мали лише базар, а зараз під кожним під’їздом знаходиться свій м’ясний магазинчик. Найвища ціна на шинку — 160 гривень. Це вже буде найкраща", — говорить Ольга Павлюк.

Ольга Павлюк ріже м'ясо, Житомир, 28 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Продавець Артем Ковальчук розповів, що найчастіше люди купують печену домашню ковбасу три рази на рік: Новий рік, Різдво та Великдень.

"Ще не так багато людей купують ковбасу. Католицький Великдень завжди приносить менший попит. Більше людей святкують православний Великдень", — розказав Артем Ковальчук.

Артем Ковальчук, Житомир, 28 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Подружжя Марія і Микола розповіли, що гроші на свято вони відкладають заздалегідь. Микола говорить, що вже витратив три тисячі гривень.

"Дорого, але нічого, що робити? Обійдемося трохи без чогось іншого, адже свято є свято. Треба шанувати свято, бо це велике свято", — сказала Марія.

Житомир, 28 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Нагадаємо, що у 2024 році віряни західного обряду святкуватимуть Великдень 31 березня, а східного 5 травня.

Житомир, 28 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

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