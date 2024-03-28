На Київщині правоохоронці викрили діяльність організованої групи, причетної до незаконної вирубки дерев на території Чорнобильського заповідника. Серед знищених зелених насаджень — вікові дуби. Шкоду довкіллю оцінили у майже 60 млн грн.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними прокуратури, учасниками організованої групи були п'ятеро людей. Її очолив керівник державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща", що підпорядковане Держагентству управління зоною відчуження. У спільники він залучив трьох приватних підприємців, які мають навички рубки дерев, їх перевезення, збуту. "Прикриття" для перевезення деревини забезпечував працівник поліції Київської області.

Перевезення деревини з Чорнобильського заповідника, Київщина, березень 2024 р. Фото: Офіс генерального прокурора

Восени 2023 року керівник держпідприємства видав перепустки для в'їзду спільників на територію Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, де зростають 100 річні дуби шириною до 1 метра. Через місяць там зрубали понад 180 дерев породи дуб, вільха та береза.

Перевезення деревини з Чорнобильського заповідника, Київщина, березень 2024 р. Фото: Офіс генерального прокурора

Підприємці вивезли деревину з Чорнобильської зони до Києва і продали її на деревообробне підприємство без дозвільних документів. Вантажівки, що перевозили дерева, супроводжував "посвячений" у схему працівник поліції.

Після викриття оборудки п'ятьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

За результатами проведених оглядів та обшуків правоохоронці вилучили близько 1000 колод зрізаної деревини об'ємом понад 350 куб. м. Встановлена сума шкоди довкіллю перевищує 59 млн грн.

Заміри діаметру стовбура незаконно зрубаних дерев з Чорнобильського заповідника, Київщина, березень 2024 р. Фото: Офіс генерального прокурора

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та вживаються заходи для відшкодування заподіяної шкоди заповіднику.