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Переробляв та продавав вогнепальну зброю: на Житомирщині підозрюють жителя Харківщини
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Переробляв та продавав вогнепальну зброю: на Житомирщині підозрюють жителя Харківщини

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Вогнепальна зброя, підозра, прокуратура, пістолет, гроші
На Житомирщині підозрюють жителя Харківщини за продаж вогнепальної зброї. Житомирська обласна прокуратура

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратура жителю Харківщини повідомили про підозру за те, що переробляв та збував вогнепальну зброю.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, підозрюваний купував стартові пістолети, за своїми кресленнями замовляв деталі, складав їх, перетворюючи на вогнепальну зброю, та реалізовував через соцмережі. Товар замовникам відправляв поштою.

Переробляв та продавав вогнепальну зброю: на Житомирщині підорюють жителя Харківщини
На Житомирщині підозрюють жителя Харківщини, який переробляв та продавав зброю, Житомир, 28 березня 2024 року . Житомирська обласна прокуратура

"Протягом січня — березня 2024 року задокументовано два факти. Один із них він вчинив, коли був неповнолітнім: продав перероблену зброю житомирянину. Зокрема, це була нарізна вогнепальна зброя пістолетного виду Parabelium на загальну суму 34 тисячі гривень", — сказала Тетяна Гоша.

Переробляв та продавав вогнепальну зброю: на Житомирщині підорюють жителя Харківщини
На Житомирщині підозрюють жителя Харківщини, який переробляв та продавав зброю, Житомир, 28 березня 2024 року . Житомирська обласна прокуратура

Чоловіка підозрюють за ч. 1 ст. 263Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами КК України.

Під час обшуків у нього вилучили комплектуючі до зброї, предмет, зовні схожий на автомат, обладнання для обробки металу та 254 тисячі гривень готівки.

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