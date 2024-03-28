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В Івано-Франківській громаді попрощаються із загиблим бійцем Артуром Бойчуком
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В Івано-Франківській громаді попрощаються із загиблим бійцем Артуром Бойчуком

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На війні загинув Артур Бойчук з Івано-Франківської громади
На війні загинув Артур Бойчук з Івано-Франківської громади. Фото: УНІАН

В Івано-Франківській громаді поховають 35-річного військовослужбовця Артура Бойчука. Боєць загинув 6 березня 2024 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства "Міська ритуальна служба".

Артур Бойчук народився 10 липня 1988 року.

28 березня о 18:00 розпочнеться панахида за загиблим воїном у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3.

29 березня об 11:00 — початок похорону. О 12:30 загиблого Артура Бойчука поховають на Алеї героїв у селі Чукалівка.

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