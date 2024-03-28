НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ірпені покажуть ікони, написані на ящиках з-під озброєнь
ВИСТАВКАВторгнення Росії в УкраїнухудожникиМИСТЕЦТВОКУЛЬТУРАРегіони

В Ірпені покажуть ікони, написані на ящиках з-під озброєнь

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ікона
Ікона, яка написана на ящику з-під набоїв. Фото: Ірпінська міська рада / Facebook

В Ірпені на Київщині відкрили виставку ікон "Святі воїни", які написані на дошках з ящиків з-під озброєнь.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Виставка присвячена другій річниці звільнення міста-героя Ірпеня від російської окупації.

Автори образів — Софія Атлантова, Герман Клименко та Олександр Клименко. Ідея з'явилася ще у 2014 році на початку війни на сході України, а реалізація стартувала у 2015-му.

"Ідея проєкту — це перетворення смерті, символом якої є ящик від озброєнь, на життя, яке в українській культурі символізує ікона", — йдеться в повідомленні.

Виставка проходитиме в Історико-краєзнавчому музеї Ірпінської міської ради, де представлені 15 робіт. Побачити їх можна до 15 квітня 2024 року.

У грудні 2022 року художник Олександр Клименко подарував громаді незвичну ікону Богородиці у пам'ять про полеглих захисників, яка була написана на дошці із ящика від смертельних російських боєприпасів.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Виставка-конкурс "Світ писанки"
В Ужгороді вдесяте відкрили виставку-конкурс "Світ писанки"
Виставка пам'яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
Картини, гравюри, фотографії. У Кропивницькому презентували виставку пам’яті загиблого на фронті художника
Да Вінчі
"Рефлексії гіперреалізму в Україні": в тернопільському музеї відкрили виставку
Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії"
"10 років окупації та опору Криму": до річниці створення "Крим.Реалії" у Києві відкрилася фотовиставка
На початок