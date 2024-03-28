В Ірпені покажуть ікони, написані на ящиках з-під озброєнь

В Ірпені на Київщині відкрили виставку ікон "Святі воїни", які написані на дошках з ящиків з-під озброєнь.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Виставка присвячена другій річниці звільнення міста-героя Ірпеня від російської окупації.

Автори образів — Софія Атлантова, Герман Клименко та Олександр Клименко. Ідея з'явилася ще у 2014 році на початку війни на сході України, а реалізація стартувала у 2015-му.

"Ідея проєкту — це перетворення смерті, символом якої є ящик від озброєнь, на життя, яке в українській культурі символізує ікона", — йдеться в повідомленні.

Виставка проходитиме в Історико-краєзнавчому музеї Ірпінської міської ради, де представлені 15 робіт. Побачити їх можна до 15 квітня 2024 року.

У грудні 2022 року художник Олександр Клименко подарував громаді незвичну ікону Богородиці у пам'ять про полеглих захисників, яка була написана на дошці із ящика від смертельних російських боєприпасів.