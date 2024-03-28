Ужгородська міська рада виділила ще 5 мільйонів гривень на підтримку захисників

Ужгородська міська рада виділила ще 5 мільйонів гривень на підтримку підрозділів тероборони та прикордонної служби.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

За інформацією відомства, 2 мільйони гривень виділили для підрозділів територіальної оборони, а 3 мільйони на підтримку Чопського прикордонного загону. Відповідні рішення прийняли 28 березня на сесії Ужгородської міської ради.

"Додаткові 2 мільйони гривень виділили для реалізації Програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки на заходи у сфері обороноздатності та безпеки країни, також передбачили 3 мільйони на Програму надання матеріально-технічної допомоги Чопському прикордонному загону на 2021-2024 роки", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads