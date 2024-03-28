На Сумщині двох жителів Роменського району засудили до 5 років позбавлення волі за викрадення трансформаторної оливи сумою 771 тис. грн та пошкодження об’єктів електроенергетики. За даним прокуратури, сума матеріальної шкоди енергетикам складає 2 млн 486 тис. грн.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, одному з чоловіків 28 років, іншому 44 роки. Протягом березня-квітня 2023 року обвинувачені вчинили 15 крадіжок трансформаторної оливи з підстанцій філій "Роменський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". Чоловіки викрали 3 310 кг трансформаторної оливи на суму 771 тис. грн.

Також обвинувачені, викрадаючи оливу, спеціально пошкодили об’єкти електроенергетики. Матеріальна шкода, що спричинена енергетикам, складає 2 млн 486 тис. грн.

У суді обвинувачені свою провину у викраденні оливи визнали, проте заперечували факти пошкодження трансформаторів. Попри це, за результатом зібраних доказів їх визнано винними та засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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