В окупованому Севастополі російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Також зафіксовано прибуття військової техніки на залізничну станцію Острякове у Гвардійському.

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Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram 28 березня.

За їхніми даними, берегову лінію оборони планують посилити бойовими машинами піхоти (БМП).

"Також нам повідомили, що після крайньої навали українських БпЛА російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем", — йдеться у повідомленні.

Крім того, "Атеш" інформує, що кілька днів тому прибула військова техніка окупантів на залізничну станцію Острякове у Гвардійському. Зараз техніку розмістили у військовій частині біля станції. Територія оточена цивільною забудовою.

"Також нам вдалося встановити, що техніка, яка розміщена на цьому об'єкті, не вся перебуває в робочому стані. Можливо, російське командування створило неправдивий об'єкт зосередження техніки з метою надалі звинуватити СОУ в ударах по цивільній інфраструктурі", — зазначають партизани.

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