Жительку Приозерного Неонілу Щеголь, яка обійняла посаду "директорки" окупаційного Херсонського професійного суднобудівного ліцею, засудили за колабораціонізм та пособництво РФ.

Про це у Facebook повідомила УСБУ в Херсонській області.

За даними слідства, що під час захоплення російськими окупантами села Приозерне Неоніла Щеголь добровільно пішла з ними на співпрацю. Вона подала заяву до окупаційного департаменту освіти про призначення її на посаду директорки захопленого росіянами "Херсонського професійного суднобудівного ліцею", у якому вона раніше працювала завідувачкою гуртожитку.

"Отримавши "погодження" псевдодиректорка допомагала окупантам впроваджувати у навчальному закладі стандарти освіти РФ. Колаборантка оголосила набір учнів на навчання за російськими стандартами. Вона закликала молодь ліцею поїхати на "відпочинок" до Росії та тимчасово окупованого Криму", — йдеться у дописі.

Крім цього, жінка набирала педагогічний та технічний персонал до "закладу", погрожувала членам колективу, які проживають у гуртожитку, виселенням у разі незгоди співпраці. За роботу на окупантів вона виплачувала зарплату у російських рублях.

Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю одразу після деокупації правобережжя Херсонщини. Вона отримала 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборону протягом 15 років обіймати посади, пов’язані з освітнім процесом.

Раніше в прокуратурі повідомили, що трьох жителів Херсонської області, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораційній діяльності.

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