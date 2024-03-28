Як в Охтирці допомагають переселенцям з Великописарівської громади

У місцях, куди тимчасово переселили жителів прикордонної Великописарівської громади на Сумщині, з людьми працюють волонтери. Для переселенців доступна робота з психологами, емоційне розвантаження, дозвілля для дітей та допомога одягом і їжею.

Заняття з арттерапії для дітей, що переїхали з зони бойових дій, організували в центрі культури та дозвілля Чернеччинської сільської ради.

"У Великій Писарівці я захоплювалася малюванням, ходила на різні гуртки, на креативне рукоділля, робили ляльки-мотанки. Коли почалася війна, я плела сітки, робила окопні свічки. А потім ми переїхали сюди", – розповіла жителька Великої Писарівки Анжела Сядра.

Мета таких зустрічей – допомогти подолати стрес і нормалізувати психологічний стан, розповіла організаторка заходу і волонтерка проєкту від "UNICEF Україна" Юлія Гукаленко. Мобільні бригади, яких в області шість, працюють з початку 2024 року в місцях тимчасового розселення людей. Проєкт розрахований як мінімум до кінця року.

Заняття з арттерапії для дітей, Охтирка, березень, 2024 р. Суспільне Суми

"Ми працюємо по Охтирському району, нас можна знайти в Telegram у групі "Мобільні бригади від Юнісеф", де є наші номери телефонів, пошта. Ми приїдемо і надамо індивідуальну консультацію. Якщо буде потреба у групових заходах, ми подумаємо, як все організувати та залучити дітей до заходів", – розповіла координаторка проєкту.

13 березня переїхала до Охтирки директорка Будинку дитячої та юнацької творчості Великої Писарівки Світлана Курило. Жінка поділилась: робота з дітьми – все її життя, тому відвідує заходи для дітей і тут.

"Коли була ще ствольна артилерія, ми ще могли перебувати на території селища, коли почали бомбити КАБами, це вже було просто неможливо там знаходитися, всі люди виїжджали", – розповіла Світлана.

Велика Писарівка, березень, 2024 р. Суспільне Суми

З лютого 2023 року допомагає переселенцям із Великої Писарівки Вікторія Михайлюченко. Волонтерка розповіла: спочатку люди частіше зверталися за одягом і взуттям, зараз є потреба в продуктах і засобах гігієни.

"Ми разом з фондом партнером "Добрі справи від щирого серця" зробили невеликий хаб, де роздаємо одяг, взуття, харчі, засоби гігієни, подушки, постіль, ковдри, матраси тощо. Ми просимо у всіх людей небайдужих. З усієї України нас підтримують, шлють посилки з Тернополя, Києва, Краснокутська, навіть з сусідньої Краснопільської громади теж отримуємо відправлення", – розповіла засновниця ГО "РАЙЗ+".

Велика Писарівка, березень, 2024 р. Суспільне Суми

На 27 березня, за інформацією голови громади Людмили Бірюкової, у п'ятикілометровій зоні вздовж кордону з РФ залишалось 25 людей. "Зі слів жителів, які мають можливість вийти з 5-кілометрової зони, жителі ще залишаються в усіх населених пунктах. Люди знаходять місця в різних куточках країни. Ми запустили анкетування і бачимо, що три лідери, де залишились люди — Кириківська громада, Охтирка і Суми, наступний – Харків", – розповіла посадовиця.

"Залишаються маломобільні люди, які на сьогодні ще перебувають на нашій території. Т ми разом з Червоним Хрестом забрали маломобільну родину з Лукашівки — чоловіка з дружиною, ще один рейс робили в Дмитрівку і забрали маломобільні лежачі дві жіночки", – уточнив секретар Великописарівської громади Володимир Лєонов.

Заняття з арттерапії для дітей, Охтирка, березень, 2024 р. Суспільне Суми

За словами Володимира Лєонова, через зруйновані мости наразі лишається ускладнене сполучення з населеними пунктами Лугівка, Попівка, Дмитрівка і Лукашівка.

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