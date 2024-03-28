Гуманітарний хаб Покровської міської адміністрації "Єднання", який розташований у Кропивницькому, отримав для переселенців дві тисячі продуктових наборів та п’ять тонн борошна. Він надає допомогу жителям Донецької області, які через війну переїхали на Кіровоградщину.

У хабі Покровської міської адміністрації зареєстровані 2700 переселенців з 14 громад Донецької області, розповіла Суспільному керівниця хабу Ольга Гребенькова.

"Один пакунок розрахований на три людини, тобто на родину. Якщо родина складається з чотирьох і більше людей, то це два пакунки, якщо шість і більше – три пакунки".

Гуманітарну допомогу отримують від міжнародних партнерів. Переселенцям видають її раз на місяць. До пакунка входить чотири консерви, три пачки макаронів, одна пляшка олії, цукор, сіль, квасоля.

Продуктові набори для переселенців з Донеччини. Суспільне Кропивницький

У селі Кіровоградській області живе майже два роки переселенка з Авдіївки Наталя. Вона розповіла, кожна допомога для її родини важлива.

"Ми жили в Авдіївці на третьому поверсі, на четвертий прилетіло щось і хлопцю, нашому сусіду, знесло пів голови. За 20 хвилин ми ухвалили рішення виїжджати. В чому були, в тому й поїхали".

Для отримання продуктових наборів жінка зареєструвала трьох нових сусідів, які приїхали з Авдіївки місяць тому.

"Приїхали ми з документами від наших земляків, які виїхали у день окупації Авдіївки — 17 лютого. Вони вибирались під білими прапорами, під бомбардуваннями. Привезли з собою бабусю 90 років, собачку та кішечку".

Розповіла, люди дивом не загинули від вибуху гранати російської армії в укритті.

"Росіяни відкривали підвал й кидали гранати. Люди сподівались до останнього, що якось виживуть, сказати що вони там "ждуни", ні – просто бідні люди, яким немає куди їхати".

Переселенка з міста Селидове Покровського району Ірина розповіла, виїхала 21 лютого 2024 року з чоловіком та 84-річною свекрухою.

"Обстріли чули цілий день і прильоти дуже часті. За місяць всі садки, школи, адміністрації, все місто розбомбили. Постраждали багато людей. Газу у нас ще з 2022 року немає. Світло ще було, але, якщо десь прилетить, то ремонтують. Води практично немає, по годинах дають. Люди свердловини поробили, ми брали. Люди виживають як можуть".

За словами керівниці хабу, допомоги вистачить для всіх.