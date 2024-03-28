НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Псевдовибори президента РФ на окупованій частині Донеччини: Пушиліну, Жозі та Висоцькому повідомили про підозру
Вторгнення Росії в УкраїнуДОНБАСОКУПАЦІЯРегіони

Псевдовибори президента РФ на окупованій частині Донеччини: Пушиліну, Жозі та Висоцькому повідомили про підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Голосування на псевдовиборах за президента РФ
Ватажки окупаційної "ДНР". Facebok/прокуратура Донецької області

Правоохоронці повідомили про підозру ватажкам так званої "ДНР" в організації фейкового голосування за президента Росії на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Про це повідомили СБУ та прокуратура Донеччини.

В Службі безпеки пояснили, що мова йде про:

▪️ ⁠Дениса Пушиліна – гауляйтера Донецька;

▪️ ⁠Артема Жогу – одного з керівників "виборчого штабу" Володимира Путіна;

▪️ ⁠Володимира Висоцького – очільника "виборчкому ДНР"

"Вони звітували РФ про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього підробляли голоси на користь очільника кремля зі зруйнованої Авдіївки, туди Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" та контролював підсумки "голосування", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Висоцький організовував подворові обходи у супроводі озброєних військових.

Всім трьом повідомили підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України/

Як розповіли у прокуратурі, утрьох ватажки "ДНР" створили 36 "територіальних виборчих комісій" і 626 "дільниць". Окрім цього вони організували штаби та завезли російських агітаторів й військових. Останні наглядали з автоматичною зброєю за громадянами.

У СБУ нагадали, що раніше Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбувались протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

МЗС України закликала жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Зеленський — про затримку допомоги від США: "Через суперечки у Конгресі ми згаяли пів року, більше не можемо"
гуманітарна допомога пенсіонери хворі волонтери "Світлячки Благо" Іллінівка Донеччина
Волонтери привезли гуманітарні набори жителям Донеччини: хто отримав
Енергетика
У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
Дніпро, місто
Масована атака по Дніпропетровщині, є поранені, частина міста без води. Головні новини Дніпра та області 29 березня
На початок