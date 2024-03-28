Правоохоронці повідомили про підозру ватажкам так званої "ДНР" в організації фейкового голосування за президента Росії на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Про це повідомили СБУ та прокуратура Донеччини.

В Службі безпеки пояснили, що мова йде про:

▪️ ⁠Дениса Пушиліна – гауляйтера Донецька;

▪️ ⁠Артема Жогу – одного з керівників "виборчого штабу" Володимира Путіна;

▪️ ⁠Володимира Висоцького – очільника "виборчкому ДНР"

"Вони звітували РФ про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього підробляли голоси на користь очільника кремля зі зруйнованої Авдіївки, туди Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" та контролював підсумки "голосування", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Висоцький організовував подворові обходи у супроводі озброєних військових.

Всім трьом повідомили підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України/

Як розповіли у прокуратурі, утрьох ватажки "ДНР" створили 36 "територіальних виборчих комісій" і 626 "дільниць". Окрім цього вони організували штаби та завезли російських агітаторів й військових. Останні наглядали з автоматичною зброєю за громадянами.

У СБУ нагадали, що раніше Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбувались протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

МЗС України закликала жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

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