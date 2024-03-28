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У Миколаєві затримали держслужбовця, якого підозрюють у хабарі
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У Миколаєві затримали держслужбовця, якого підозрюють у хабарі

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Затримання начальника одного з відділів Південного міжрегіонального управління
Затримання начальника одного з відділів Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві 28 березня 2024 року висунули підозру начальнику одного з відділів Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Його звинувачують у вимаганні та отриманні неправомірноїЧастина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. вигоди.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, службовець вимагав 50 тисяч гривень від підприємця.

"Вимагав від суб’єкта господарської діяльності за нестворення штучних перешкод при реєстрації дозвільних документів, необхідних підприємству для виконання робіт з підвищеною небезпекою", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловіка затримали після отримання хабаря.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 2 001 508 гривень.

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