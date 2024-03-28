У Миколаєві 28 березня 2024 року висунули підозру начальнику одного з відділів Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Його звинувачують у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, службовець вимагав 50 тисяч гривень від підприємця.

"Вимагав від суб’єкта господарської діяльності за нестворення штучних перешкод при реєстрації дозвільних документів, необхідних підприємству для виконання робіт з підвищеною небезпекою", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловіка затримали після отримання хабаря.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 2 001 508 гривень.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.