28 березня у Шостці на Сумщині провели в останню путь військовослужбовця Анатолія Лисенка. Захисник загинув 27 лютого 2024 року.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Анатолій Лисенко народився 19 жовтня 1975 року в селі Катеринівка на Глухівщині у багатодітній сім’ї.

Чоловік працював на місцевому сільгосппідприємстві комбайнером, через деякий час разом з дружиною переїхав до Шостки. Далі працював на різних виробництвах міста.

В листопаді 2022 року молодший брат Анатолія — Юрій, зник безвісти. Згодом Анатолій Лисенко доєднався до ЗСУ — 28 жовтня 2023 року він став на захист України.

Поховання Анатолія Лисенка, Шостка, 28 березня, 2024 р. Фото: Микола Нога

Після військового навчання у Чернігівській області його відправили на Куп’янський напрямок. У січні 2024 року Анатолій отримав поранення, а після лікування одразу ж повернувся на передову.

1 березня сім’ї Лисенків повідомили, що Анатолій зник безвісти. 25 березня дружина військового отримала підтвердження того, що він загинув.

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